UGREEN Microfono PC da tavolo: per meeting, streaming e VLOG, in offerta!

Uno strumento davvero interessante per chi si occupa di produzuoni video come streaming e VLOG. Si tratta di UGREEN Microfono PC da tavolo, uno strumento semplice da utilizzare e versatile ad un prezzo molto vantaggioso. Vediamo i dettagli!

Molti di noi sognano di diventare famosi streamer oppure di avere milioni di view sul proprio canale YouTube o, detto in altri termini, di trasformare la propria passione in un lavoro. Tuttavia si tratta di una strada lunga e insidiosa, non semplice come sembra. E sicuramente bisogna partire con un’adeguata strumentazione per fornire contenuti di qualità. A volte però non serve spendere cifre esorbitanti per avere un buon prodotto, soprattutto se si è cominciato da poco. Ad esempio con UGREEN Microfono PC da tavolo avrete un ottimo strumento per registrare la vostra voce, semplice da utilizzare e con un prezzo davvero abbordabile.

UGREEN Microfono PC da tavolo: streaming e VLOG a basso costo

La qualità del suono è una componente fondamentale di un contenuto video. I microfoni integrati nelle fotocamere non riescono a catturale pienamente la bellezza di una voce che racconta. Ecco perché è sempre utile avere un microfono esterno come questo UGREEN Microfono PC da tavolo. Il prodotto viene fornito con uno stand regolabile per poterlo tenere comodamente sulla scrivania mentre si registra. La base è rinforzata con dei blocchi in acciaio in modo da evitare oscillazioni del microfono. La superficie invece è coerta da uno strato di zinco che lo rende resistente all’usura e all’ossidazione. Sulla base abbiamo anche un comodo pulsante per interrompere la registrazione del suono in caso di necessità.

Grazie al DSP integrato che elabora i dati in tempo reale, si tratta di un dispositivo plug and play: basta collegarlo via USB al PC ed il gioco è fatto! UGREEN Microfono PC da tavolo è compatibile con sistemi operativi Linux, Mac, Windows e anche disposotivi mobili come smartphone e tablet. Si tratta di uno strumento molto duttile che può essere utilizzato in tantissimi ambiti diversi. Per esempio durante i meeting online per catturare la voce in modo chiaro, anche in ambienti rumorosi grazie alla riduzione del rumore. Oppure durante la registrazione di video per i vostri canali social in modo da avere una qualità audio superiore. Infine durante le dirette streaming può essere posto semplicemente sul tavolo mentre registra la vostra voce.

L’offerta speciale

Il prezzo di listino di UGREEN Microfono PC da tavolo è di 35,99 euro, ma grazie al nostro codice sconto ‘UGR10934’ potrete portare a casa questo utile strumento al prezzo di 21,59 euro! Un’occasione da non perdere! Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!