In occasione dell’evento livestream 2022 Product Premiere, Il CEO di AMD Dr. Lisa Su ha annunciato svariate novità nel mondo Hardware

Al CES 2022, AMD ha presentato le sue nuove CPU mobile Ryzen 6000, basate su un processo Zen 3+ a 6nm, ma la vera novità è l’introduzione della grafica integrata RDNA 2. Durante l’evento Lisa Su ha ampiamente spiegato di come le nuove CPU mobile saranno in grado di gestire la maggior parte dei giochi AAA in 1080p, con prestazioni di gioco più di due volte più veloci della grafica Radeon della generazione precedente. Con un consumo indicato con il 30% in meno rispetto alle precedenti Gen.

La nuova famiglia di processori sarà guidata dal capolista Ryzen 9 6980HX, composto da 8-core/16-thread, un processore che può raggiungere fino a 5GHz di clock. Non manca all’appello il supporto alle DDR5, Wi-Fi 6E e un miglior supporto per PCIe 4.0 e dispositivi USB 4.

Tutte le novità di AMD all’evento livestream 2022 Product Premiere

Le novità hanno spaziato su diversi settori. Venti nuovi processori AMD Ryzen serie 6000: per una nuova lineup completa che include Ryzen 6000 U-Series, la combinazione perfetta di performance ed efficienza per notebook sottili e leggeri e i processori Ryzen 6000 H-Series Mobile per potenti laptop pensati per il gioco e la creazione di contenuti.

Abbiamo poi il primo processore AMD Ryzen con innovativa tecnologia AMD 3D V-Cache che offre incredibili esperienze di gioco. Basato sull’architettura “Zen 3”, il nuovo processore desktop Ryzen 7 5800X3D è il processore per gaming più veloce al mondo, offrendo una media di gaming 1080p più veloce del 5% su titoli selezionati rispetto alla concorrenza. Per poi spaziare in Cinque nuove AMD Radeon RX 6000M Series e nuove GPU Radeon RX 6000S Series mobile: la nuova ed ampliata gamma di soluzioni Radeon RX 6000M mobile offre prestazioni di gioco epiche per i notebook premium di prossima generazione. La nuova linea grafica Radeon RX 6000S mobile è ottimizzata per garantire efficienza energetica ed esperienza di gioco ad alte prestazioni nel segmento dei notebook ultra sottili.



1

Presentate anche le nuove Schede grafiche Radeon RX 6500 XT e RX 6400 per desktop, progettate per offrire incredibili esperienze di gioco a 1080p con i più famosi titoli AAA e esport.

In combinazione avremo anche il nuovo software Adrenalin Edition release, che include la funzione Radeon Super Resolution, una nuova tecnologia di upscaling driver-based che consente maggiori livelli di performance con immagini di alta qualità in migliaia di giochi.

Per finire, vedremo l’arrivo di AMD Advantage Framework e AMD ‘Smart’ Technologies: aggiornamenti al portafoglio di tecnologie smart AMD includono i nuovi AMD SmartShift Max, AMD SmartShift Eco, e AMD Smart Access Graphics per assicurare prestazioni di gioco più veloci e una maggiore durata della batteria nei notebook AMD Advantage. Le soluzioni AMD Advantage proseguiranno nella loro espansione nel 2022 con più di 20 nuovi design di laptop.

Per dare invece un anticipazione sulla futura generazione “Zen 4”, sappiamo che sarà prodotta a 5nm, con supporto al nuovo Socket AM5 che, a partire dalla seconda metà del 2022. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.