Turtle Beach: presentate le nuove Stealth Pro

Turtle Beach svela le Stealth Pro. Onore al nuovo re dell’audio wireless da gaming ultra-premium

Le Stealth Pro offrono il massimo dell’immersione audio con grandi driver Nanoclear da 50 mm abbinati manualmente. In questo modo producono un ampio palcoscenico per giochi e musica, mentre la migliore cancellazione attiva del rumore garantisce massima concentrazione.

Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR) ha svelato oggi le sue nuove cuffie wireless premium da gaming multipiattaforma, le Turtle Beach Stealth Pro. Le Stealth Pro di Turtle Beach portano le migliori funzionalità del brand di cuffie da gaming pluripremiato e più venduto nel tuo multiverso. Ottime per giocare su Xbox, PlayStation, PC Windows, Mac, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Con le Stealth Pro, i giocatori sperimenteranno l’audio di gioco della massima qualità. Ciò attraverso un set abbinato manualmente di driver Nanoclear da 50 mm firmati Turtle Beach, grandi e potenti. Con il 56% di superficie in più rispetto ai driver da 40 mm della concorrenza, per più bassi e un vasto e coinvolgente palcoscenico sonoro.

Dettagli sulle nuove Turtle Beach Stealth Pro

Le Stealth Pro offrono anche la cancellazione del rumore più efficace in una cuffia da gaming. Oltre alla piena trasparenza del rumore attraverso cui è possibile ancora sentire il rumore di background ambientale. Infine la riduzione del rumore di 25dB che blocca la maggior parte delle distrazioni in modo che tu possa concentrarti sulla vittoria. I giocatori possono anche scegliere di utilizzare i doppi microfoni integrati delle Stealth Pro o il microfono con asta TruSpeak rimovibile che riduce il rumore di fondo 10 volte in più rispetto alla concorrenza. Entrambi i microfoni sono dotati di tecnologia S.M.A.R.T. (Sonic Measurement Audio Reduction Tuning) che rileva solo la voce dell’interlocutore eliminando il resto.

Comodità

I cuscini in memory foam rivestiti di similpelle premium combinati con la tecnologia brevettata ProSpecs di Turtle Beach è adatta per chi indossa occhiali. Mentre l’archetto e il telaio rinforzati in acciaio assicurano che le Stealth Pro possano durare a lungo. Funzionalità aggiuntive come Variable Mic Monitoring, Superhuman Hearing, preimpostazioni audio e altri controlli di personalizzazione sono disponibili tramite l’app Turtle Beach Audio Hub. Le versioni delle Stealth Pro progettate per Xbox e PlayStation sono disponibili per il pre-order presso www.turtlebeach.com e presso retailer selezionati in tutto il mondo a €329.99. Le Stealth Pro saranno disponibili il 23 Aprile 2023.

Dichiarazioni in merito alle nuove Turtle Beach Stealth Pro

Le nostre Stealth Pro sono l’apice assoluto dell’audio da gaming con sound quality, cancellazione del rumore, build quality e comfort che sono semplicemente impareggiabili,

ha affermato Juergen Stark, Chairman e CEO presso Turtle Beach Corporation.

Non solo l’audio di alta qualità delle Stealth Pro batte qualsiasi altra cosa sul mercato, ma tutte le impostazioni vengono salvate direttamente sulle cuffie e controllate nell’app. Così da portare con se il proprio suono personalizzato quando si è in viaggio.

Stark continua,

Fin dai suoi primi giorni di sviluppo, il nostro team ha confrontato la qualità audio e la cancellazione del rumore delle Stealth Pro con altre cuffie di fascia alta e le ha progettate per battere la concorrenza su tutti i livelli. Con quasi 50 anni di expertise nella fornitura di innovazioni all’avanguardia nell’audio per PC e giochi, le Stealth Pro si ergono orgogliosamente come un faro che la concorrenza dovrà tenere d’occhio.

Funzionalità pricipali

Compatibilità multipiattaforma : le Stealth Pro sono progettate per gaming multipiattaforma su Xbox Series X|S e Xbox One, PS5 e PS4. Ed ancora PC Windows e Mac, Nintendo Switch e dispositivi mobile/tablet con Bluetooth;

: le Stealth Pro sono progettate per gaming multipiattaforma su Xbox Series X|S e Xbox One, PS5 e PS4. Ed ancora PC Windows e Mac, Nintendo Switch e dispositivi mobile/tablet con Bluetooth; Eccezionale fedeltà audio : gli ingegneri di Turtle Beach hanno spinto i confini della fedeltà audio per creare le cuffie con il miglior suono di sempre. I potenti driver Nanoclear da 50mm selezionati accuratamente sono più grandi della concorrenza, 56% in più di superficie rispetto ai driver da 40mm della concorrenza. Creando una risposta dei bassi più robusta e sono abbinati per eliminare le sottili differenze tra gli altoparlanti sinistro e destro. La cavità audio ottimizzata delle Stealth Pro e la sintonizzazione software attiva producono un palcoscenico sonoro altamente dettagliato per un audio surround 3D accattivante, incluso Windows Sonic su Xbox e Sony 3D Audio per PS5.

: gli ingegneri di Turtle Beach hanno spinto i confini della fedeltà audio per creare le cuffie con il miglior suono di sempre. I potenti driver Nanoclear da 50mm selezionati accuratamente sono più grandi della concorrenza, 56% in più di superficie rispetto ai driver da 40mm della concorrenza. Creando una risposta dei bassi più robusta e sono abbinati per eliminare le sottili differenze tra gli altoparlanti sinistro e destro. La cavità audio ottimizzata delle Stealth Pro e la sintonizzazione software attiva producono un palcoscenico sonoro altamente dettagliato per un audio surround 3D accattivante, incluso Windows Sonic su Xbox e Sony 3D Audio per PS5. Sistema a doppia batteria sostituibile: due batterie intercambiabili da oltre 12 ore forniscono alimentazione continua e la ricarica rapida di 15 minuti offre tre ore aggiuntive di durata della batteria.

Cancellazione attiva del rumore senza rivali

Sperimenta la cancellazione del rumore più efficace e competitiva disponibile in una cuffia da gaming. Quattro microfoni interni con cancellazione del rumore riducono i livelli di rumore di 25dB, rendendo le Stealth Pro adattabili a qualsiasi situazione. Le regolazioni di cancellazione del rumore possono essere effettuate utilizzando l’app Turtle Beach Audio Hub o mappando i livelli di controllo della cancellazione del rumore sulla rotellina delle cuffie.

Microfono TruSpeak con tecnologia di cancellazione del rumore S.M.A.R.T.

Sono finiti i giorni pieni di distrazioni e di rumore di fondo dirompente che interferisce con la sessione di gioco. Gli ingegneri di Turtle Beach hanno progettato un microfono specificamente sintonizzato per raccogliere solo la tua voce, riducendo fino al 97% del rumore di fondo – fino a 10 volte più efficace rispetto alla concorrenza. Utilizzando un modello polare cardioide più la tecnologia S.M.A.R.T. (Sonic Measurement Audio Reduction Tuning) di cancellazione del rumore di Turtle Beach, il microfono TruSpeak di prossima generazione si adatta attivamente al rumore ambientale per lasciar passare solo la tua voce.

Caratteristiche tecniche del Turtle Beach Stealth Pro

Microfoni nascosti S.M.A.R.T.: la tecnologia S.M.A.R.T. di cancellazione del rumore alimenta anche due microfoni nascosti. Questi forniscono una chat chiara e concisa sia che tu sia in movimento, sia che tu preferisca semplicemente l’0assenza di microfono con asticella.

Elegante trasmettitore wireless e caricabatteria: la stazione trasmittente a basso profilo offre una connessione wireless a 2,4 GHz senza ritardi, funge da stazione di ricarica per batterie e dispone di una porta USB-A integrata per caricare altri dispositivi.

Connessione wireless senza ritardi: la soluzione wireless senza lag da 2,4 GHz, regolata nel CA audio lab di Turtle Beach a San Diego, ottimizza l’audio di gioco e la chat in tempo reale.

Bluetooth 5.1 doppia connettività: Ascolta simultaneamente la tua musica, Discord o rispondi alle chiamate mentre giochi su Xbox, PlayStation, PC, Mac o Nintendo Switch con Bluetooth 5.1 e la tecnologia a doppia connettività di Turtle Beach

Personalizzazione audio basata su app per dispositivi mobile e desktop

Regola facilmente le impostazioni di equalizzazione, imposta i livelli per la cancellazione del rumore e altro ancora utilizzando l’app Turtle Beach Audio Hub per iOS e Android o Turtle Beach Audio Hub V2 per PC Windows e Mac.

Ruota mappabile e pulsante modalità : Rendi tue le Stealth Pro tramite una ruota mappabile e un pulsante di modalità che può essere assegnato a funzioni distinte in base al tuo stile di gioco utilizzando l’app Turtle Beach Audio Hub.

: Rendi tue le Stealth Pro tramite una ruota mappabile e un pulsante di modalità che può essere assegnato a funzioni distinte in base al tuo stile di gioco utilizzando l’app Turtle Beach Audio Hub. Miglioramenti avanzati dell’equalizzatore a 10 bande e del microfono : equalizzatori audio personalizzati specifici progettati per il tipo di gioco in riproduzione che regolano la sensibilità del microfono, il noise gate, i livelli di monitoraggio del microfono e altro ancora, tutto direttamente dall’app Turtle Beach Audio Hub.

: equalizzatori audio personalizzati specifici progettati per il tipo di gioco in riproduzione che regolano la sensibilità del microfono, il noise gate, i livelli di monitoraggio del microfono e altro ancora, tutto direttamente dall’app Turtle Beach Audio Hub. Comfort superiore : i morbidi cuscinetti auricolari in memory foam rivestiti in similpelle con la tecnologia brevettata ProSpecs di Turtle Beach adatta a chi indossa occhiali, forniscono una tenuta aderente per un migliore isolamento acustico e comfort per tutto il giorno.

: i morbidi cuscinetti auricolari in memory foam rivestiti in similpelle con la tecnologia brevettata ProSpecs di Turtle Beach adatta a chi indossa occhiali, forniscono una tenuta aderente per un migliore isolamento acustico e comfort per tutto il giorno. Estetica raffinata: costruite per il gaming e per viaggiare, le Stealth Pro hanno un design raffinato e versatile, finiture morbide al tatto e una resistente struttura rinforzata in acciaio.

