Turtle Beach presenta tre nuove opzioni cromatiche per React-R

Grazie ai motori dual rumble posizionati nelle impugnature del REACT-R e nei pressi dei grilletti, è possibile percepire le vibrazioni di esplosioni o spari, aggiungendo un ulteriore livello di feedback tattile. Il controller REACT-R rappresenta l’ideale compagno per qualsiasi cuffia da gioco con cavo, come le rinomate serie di cuffie Recon 70 o Recon 50 di Turtle Beach.

Tutti i controlli per regolare il volume del gioco e delle conversazioni, oltre alla funzione di muting del microfono, sono perfettamente integrati nel controller per consentire un accesso agevole durante le sessioni di gioco.

È stato dimostrato che l’effetto Superhuman Hearing offre un notevole vantaggio competitivo , permettendo ai giocatori di rilevare segnali sonori cruciali come i passi dei nemici in avvicinamento, il ricaricarsi delle armi nemiche nelle vicinanze e la presenza di veicoli nemici in lontananza.

“Il REACT-R Controller è estremamente popolare tra i giocatori per la ricchezza di funzioni che offre a un prezzo molto competitivo”, ha dichiarato Cris Keirn, Interim CEO & SVP of Global Sales, Turtle Beach Corporation. “Non solo stiamo ampliando la nostra gamma di controller con nuovi colori, ma stiamo offrendo un valore ancora più elevato grazie all’aggiornamento dei trigger posteriori, con il risultato di un controller che ha un aspetto fantastico e offre prestazioni imbattibili”.

Tali nuove opzioni di colore saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 22 settembre 2023 nel Regno Unito e in Europa , e dal 1° ottobre 2023 negli Stati Uniti, al prezzo consigliato al dettaglio di 34,99 euro .

Le nuove varianti di colore, Rosso , Nebula e Verde Pixel , del REACT-R Controller di Turtle Beach sono immediatamente disponibili per l’acquisto su www.turtlebeach.com e presso selezionati rivenditori in Asia.

L’acclamato REACT-R Controller originale ha guadagnato apprezzamento sia dai fan che dai critici, con numerosi riconoscimenti editoriale. GamesRadar+ lo ha definito “Un’offerta di eccezionale valore per il suo prezzo”, mentre The Verge lo ha giudicato “Facilmente raccomandabile”.

Turtle Beach Corporation, una figura di spicco nel settore delle cuffie e degli accessori da gaming, ha rivelato oggi una serie di tre nuovi colori per il controller Turtle Beach REACT-R appositamente progettato per Xbox.

