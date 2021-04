TSMC: in tre anni oltre $100 miliardi di investimenti nella produzione di chip

Ammonta ad oltre $100 miliardi il capitale destinato da TSMC alla produzione di chip in tre anni. Questa cifra è sicuramente da record

TSMC ha deciso di rinnovare e ampliare le proprie capacità di produzione di chip. Per farlo, però, non ha di certo destinato due spicci. Infatti la cifra destinata a tale rinnovamento ammonta a $100 miliardi in tre anni. Una notizia che sicuramente lascia sbigottiti considerando il periodo di pandemia che il mondo sta attraversando. L’emergenza sanitaria ha da un lato causato ritardi nelle fabbriche, ma ha anche fatto schizzare alle stelle la domanda di dispositivi elettronici.

I progetti di TSMC

L’azienda taiwanese aveva comunque già fatto sapere che nel solo anno 2021 avrebbe investito la bellezza di 28 miliardi, ma questa cifra è finita per essere addirittura superata considerati gli sviluppi ultimi del settore. Secondo informazioni rilasciate da Bloomberg, si dice che TSMC sta operando oltre il 100% delle loro capacità da oltre un anno. Nonostante questo, la domanda non smette di essere superiore all’offerta.

Pochi giorni addietro, voci insistenti dicevano che TSMC avrebbe aumentato il proprio listino prezzi per far fronte alla domanda. Altre voci, invece, facevano sapere che il processo produttivo a 4 nm sarebbe arrivato in anticipo rispetto ai tempi in programma. Anche la Apple, secondo altre indiscrezioni, si sarebbe aggiudicata un altro primato, che sfrutterà per realizzare chip Apple Silicon per i suoi nuovi Mac di ultima generazione.

Va comunque sottolineato che anche le due principali concorrenti di TSMC stanno anche loro aumentato il capitale, seppure in maniera più blanda. Intel, infatti pare abbia investito circa 20 miliardi, con l’obittivo di mettere su due nuove fonderie in Arizona. 115 miliardi di investimenti invece per Samsung che, però, verranno spalmati in dieci anni.

