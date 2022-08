Trust: le soluzioni per prepararsi al rientro dalle vacanze

Trust propone gli accessori indispensabili per tornare in modo smart in ufficio e a scuola, un modo per farci dimenticare le vacanze e preparasi al meglio per affrontare l’anno, scopriamoli insieme in questo articolo

Settembre significa rientro , che sia in ufficio o a scuola, lavoratori e studenti dovranno ripensare ai propri spazi e alla modalità di lavoro/ studio. Con Trust, azienda leader nella realizzazione di periferiche per il lifestyle digitale, è possibile pensare ad alcune soluzioni smart per prepararsi efficacemente e adattarsi allo scenario “ibrido” della vita professionale e dello studio.

BOLOGNA: sottile borsa per laptop ecocompatibile, per laptop da 16 pollici

Borsa eco-friendly, quasi interamente prodotta riciclando fino a 11 bottiglie in PET, pronta ad accompagnarti dove vuoi in pieno comfort e stile. Due scomparti protetti foderati in morbidissima microfibra preservano il laptop e gli effetti personali durante gli spostamenti o i viaggi di lavoro. Prezzo: 19,99 euro, disponibile nei colori: rosso, nero, blu, verde.

RYDO: cuffie on-ear USB

Cuffie compatte, con morbidi padiglioni imbottiti e archetto regolabile per migliorare le comunicazioni. Semplici da utilizzare, con una qualità del suono eccellente, adatte per tutte le applicazioni di (video)chat, come Skype, Teams o Zoom. Prezzo: 22,99 euro.

TYRO: webcam Full HD

Questa webcam, con risoluzione 1080p per video chiamate nitidissime. In un unico dispositivo tutte le funzioni utili per le videochiamate e lo streaming dei video. Full HD 1080p e messa a fuoco automatica produce video nitidissimi, mentre il bilanciamento automatico dei bianchi offre ottime prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, per video nitidi in qualsiasi condizione. Prezzo: 29,99 euro.

NADO: Tastiera wireless Bluetooth

Tastiera ultrasottile per PC, laptop, tablet e smartphone, una tastiera versatile per la casa e l’ufficio, è wireless, compatta e compatibile con la maggior parte dei dispositivi digitali: un vero jolly che presenta tutte le caratteristiche utili. Prezzo: 19,99 euro.

ODY: set tastiera e mouse wireless

Silenziosi, per lavorare per ore in pieno comfort. La combinazione perfetta per lavorare in piena comodità. I tasti silenziosi evitano di disturbare gli altri e la tastiera è resistente ai liquidi. Inoltre, l’assenza del cavo garantisce la massima libertà. Prezzo: 24,99 euro.

YVI: mouse ottico wireless

Mouse compatto dal design confortevole. Offre alla postazione di lavoro un’estetica ordinata e discreta. La portata wireless di 8 metri ti garantisce la massima libertà sul lavoro. Inoltre, un pulsante di selezione velocità (800 o 1600 DPI) ti consente di decidere la sensibilità del mouse. Prezzo: 9,99 euro, disponibile nei colori: bianco, rosso, nero, blu, multicolore.

GXT 708R: sedia gaming

Sedia ergonomica regolabile, progettata per garantire ore di confortevoli sessioni di gioco. La sedia gaming Resto in rosso comprende da due cuscini rimovibili e regolabili, il cuscino lombare garantisce un supporto e sollievo in più alla schiena. Il cuscino per il collo riduce la tensione e si può trasformare in un poggiatesta. Prezzo: 179,99 euro, disponibile nei colori: bianco, rosso, nero, blu.

GXT 701C RYON

Sedia gaming ergonomica, progettata per garantire ore di confortevoli sessioni di gioco. Prezzo: 129,99 euro, disponibile nei colori: bianco, rosso, verde/militare, blu.

GXT 307 RAVU: cuffie gaming per PS4/PS5

Queste cuffie, sono dotate di un microfono ripiegabile con un pattern di registrazione a cardiode. Capta con facilità la voce mentre si parla con gli amici. Il microfono si può piegare in qualsiasi posizione sia più idonea. Non andrà persa neanche una parola scambiata tra compagni di squadra! Con il telecomando integrato, si può regolare il volume ed escludere il microfono, se serve un po’ di pace e tranquillità. Prezzo: 19,99 euro.

GXT 834 CALLAZ: tastiera meccanica

Compatta tastiera gaming TKL, con switch meccanici e illuminazione onda arcobaleno. Fino a 50 milioni di battute, consentendoti di affrontare sessioni di gioco molto, molto lunghe. Prezzo: 49,99 euro.

GXT 845 TURAL: combo da gioco

Questo pacchetto gaming per PC e laptop, contiene gli strumenti per plasmare una carriera gaming. Il mouse e la tastiera funzionano con tutti i PC e laptop: è sufficiente collegare semplicemente il prodotto per iniziare a giocare in autentico stile gamer. Prezzo: 39,99 euro.

GXT 922W YBAR: mouse da gaming

Con risoluzione 7200 DPI e illuminazione LED RGB integrale. I suoi punti di forza: velocità e precisione, la risoluzione regolabile fino a 7200 DPI, 6 pulsanti reattivi e cuscinetti scorrevoli lisci a bassa frizione. Disponibile anche nella colorazione nera. Prezzo: 24,99 euro.

Disponibilità e prezzi

I prodotti elencati sono disponibili in Italia presso i migliori rivenditori fisici e online e sul webshop Amazon di Trust.