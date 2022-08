Trust: ecco le proposte per lo Smart working

Trust ci propone le soluzioni per lo Smart working e per una connessione sicura, scopriamole insieme in questo articolo

Trust, azienda leader nella realizzazione di periferiche per il lifestyle digitale, propone alcune soluzioni smart per lavorare da casa in modo professionale. Una buona parte dei lavoratori, ad oggi, si ritrova a dover creare una postazione domestica che possa rispondere alle varie esigenze durante una giornata di lavoro da remoto.

Questa nuova realtà lavorativa è diventata una nuova abitudine e grazie a Trust è possibile strizzare l’occhio al portafoglio e scegliere prodotti adatti all’Home&Office.

TEZA: webcam Ultra HD 4K

Avanzata webcam Ultra HD 4K con campo visivo di 74° e due microfoni integrati. Con immagini in 4K UHD per chiamate di lavoro di alta e video di qualità.

L’obiettivo farà tutto da sé grazie all’autofocus, mantenendo un’inquadratura chiara e nitida. Il treppiede e l’otturatore per la privacy montabile offrono controllo e stabilità. Inoltre, l’adattatore da USB-A a USB-C in dotazione amplia il potenziale della webcam, rendendola compatibile con la maggior parte dei laptop e dei PC. Prezzo 139,99 euro.

Voxx: mouse wireless ergonomico ricaricabile

Un mouse wireless ricaricabile con display digitale e design ergonomico verticale, per offrire il comfort ottimale, garantisce un posizionamento più naturale della mano, riducendo la tensione sul braccio e sul polso. Lavora senza fili tramite un ricevitore USB o il Bluetooth.

Niente più batterie usa e getta, basterà collegarlo e ricaricare fino a quando il display a LED indicherà che la batteria è completa. Prezzo 49,99 euro.

Halyx Hub Mini USB a 4 porte in alluminio

Compatibile con tutti i PC e i laptop, è sufficiente inserire la spina per iniziare a giocare, senza dover configurare nulla. Il design ultracompatto di 7,3 cm di spessore consente di riporre o infilare facilmente in borsa l’hub USB negli spostamenti o viaggi di lavoro. Prezzo 8,99 euro.

Base di raffreddamento per laptop GXT 1125

Con 5 ventole, il supporto Trust GXT 1125 Quno Laptop Cooling Stand tiene al fresco i dispositivi in qualsiasi situazione. La solida struttura in alluminio del supporto si adatta a qualsiasi laptop fino a 17.3″. Il supporto è regolabile in 5 fasi, fino a un’altezza di 190 mm. Di conseguenza, è facile trovare l’angolo e l’altezza di visualizzazione migliore. Prezzo 68,99 euro.

Como: cuffie con microfono

Over-ear ripiegabili per PC con ampi e morbidi padiglioni e archetto regolabile. Prezzo 27,99 euro.

Maxxon Gruppo di continuità (UPS) da 800 VA (UPS)

Con batteria integrata. Eroga temporaneamente l’energia della batteria durante le interruzioni di corrente; impedisce di perdere dati e danneggiare l’hardware.

Con 4 prese di corrente a parete con batteria e protezione da sovratensione, da collegare al computer, a periferiche di computer, ad apparecchiature di rete, a TV a schermo piatto, a prodotti domotici o sistemi di allarme. Prese protette da sovratensione per impedire danni provocati da sovratensioni, picchi e fluttuazioni.

Porta USB e software per monitorare lo stato dell’UPS, che invia allarmi e lo spegnimento automatico del computer. Funzione AVR per garantire una stabile tensione di uscita a 230 V. Allarmi chiari e avvertibili quando la corrente si interrompe, in modo da concedere il tempo di salvare i file e spegnere il computer. Protezione integrata da carico eccessivo, scarica e sovraccarico.

Disponibilità e prezzi

I prodotti elencati sono disponibili in Italia presso i migliori rivenditori fisici e online e sul webshop Amazon di Trust.