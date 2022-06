Trust: ecco alcuni prodotti gaming e genderless

In occasione del Pride Month 2022, Trust sottolinea quanto sia importante sostenere la causa dell’inclusività, con la creazione di device unisex o limited edition dedicate al Pride Month

In occasione del Pride Month 2022, Trust, brand specializzato nel settore degli accessori digitali e gaming, sottolinea quanto sia importante sostenere la causa dell’inclusività. Il mondo gaming e del tech nella sua totalità, negli ultimi anni, sta vivendo una rivoluzione della narrazione delle tematiche LGBTQIA+ con la conseguente creazione di device unisex o limited edition dedicate al Pride Month.

I videogiochi piacciono sempre di più anche alle quote rosa, con una parità di genere alla console sempre maggiore. Lo ha rivelato tempo fa l’analisi di IPSOS Mori “Women Played. Women Paid. Women Made”, ma anche il rapporto “I videogiochi in Italia nel 2020” pubblicato da IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), che conferma che su un totale di 17 milioni di giocatori la percentuale di donne raggiunta è del 47%, pari a circa 8 milioni di appassionate.

In europa circa la metà dei gamer è donna

Parlando dell’Europa, anche qui circa la metà dei gamer è donna e gli studi internazionali sottolineano che spesso la mascolinità nei giochi si manifesta nelle accezioni più negative, nei confronti delle donne e in generale, di tutto ciò che è recepito come diverso. The double-edged sword of online gaming, indagine del Geena Davis Institute, fornisce diverse indicazioni ai creator.

Non sessualizzare personaggi femminili, dare loro le stesse skills di quelli maschili, favorire la collaborazione tra i sessi. Abituandosi a cooperare nella vita virtuale, sarà più facile farlo anche lontani dallo schermo.

Il Pride è un’opportunità che, oltre a riempire le strade di colori e suoni, consente di gridare al mondo che questa comunità esiste. Ad oggi, fortunatamente, la sessualizzazione delle eroine nei videogame è superata, la rappresentazione dei personaggi LGBTQIA+ sta cambiando nel tempo, come ad esempio in The Last of Us 2 (vincitore 2020 dei Game Award) che ha una protagonista lesbica, mentre Tell Me Why è stato apprezzato per la sua rappresentazione di Tyler, protagonista transgender.

Trust offre un’ampia varietà di prodotti, dal gaming all’home e office, genderless

Ecco i prodotti selezionati da Trust:

I prodotti Trust sono disponibili in Italia presso i migliori rivenditori fisici e online e sul webshop Amazon di Trust.