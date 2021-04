Trust aggiorna la sua linea prodotti, in arrivo 2 nuovi headset on e over-ear e 2 speaker con illuminazione LED RGB

Il produttore Trust, annuncia due nuovi headset ergonomici: Rydo e Ozo. Il leader nella produzione di accessori per il lifestyle digitale, amplia la sua linea di prodotti Home & Office proponendo 4 nuove periferiche pensate per migliorare l’audio durante l’home working, con ottime performance e prezzo competitivo.

In particolare, entrambe le cuffie citate in apertura si caratterizzano per il design compatto e la grande comodità nell’utilizzo, anche durante riunioni più lunghe, grazie ai morbidi cuscinetti auricolari in similpelle, all’archetto regolabile e al peso contenuto. Ma ora, andiamo a vedere i singoli prodotti nel dettaglio.

Trust presenta nuovi headset per l’home working

Partendo dalle cuffie on-ear Rydo, vantano un estetica essenziale, e sono dotate di un microfono flessibile regolabile a piacere, assicurano una buona libertà di movimento, grazie al cavo USB di 180 cm, e un’ottima qualità del suono e intelligibilità del parlato.

Il loro archetto regolabile le rende universali e facilmente indossabili, mentre i pratici comandi integrati consentono una regolazione immediata di volume e microfono. Sul versante over-ear, Trust presenta invece le cuffie Ozo. Queste cuffie sono soluzioni dotati di driver da 40 mm e microfono regolabile per un audio sempre nitido e preciso, sia in entrata che in uscita. Come per Rydo, anche Trust Ozo dispongono di un cavo di collegamento USB con telecomando in linea integrato per regolare facilmente il volume o il microfono. La lunghezza del filo, qui, è di ben 2 metri, permettendo ancor più versatilità nel setup della distanza dalla propria postazione di lavoro.

Arva e Arys sono due periferiche realizzate con un design adatto a ogni scrivania e con illuminazione LED RGB, per aggiungere un tocco di personalizzazione alla postazione di lavoro. Grazie a una potenza di 12 W, Trust Arys offre un volume ricco e bassi profondi per qualsiasi PC e laptop, il tutto con un semplice sistema Plug & Play con collegamento e alimentazione USB.

Per chi cerca una soluzione più versatile e potente, invece, lo speaker 2.0 Bluetooth Arva dispone di driver da 70 mm, per un audio che raggiunge i 20 W di potenza massima, e connettività wireless con Bluetooth, per collegare comodamente non solo PC e laptop, ma anche tablet e smartphone. Massima flessibilità di ascolto, quindi, con semplice alimentazione USB, senza prese di corrente necessarie e comandi facilmente raggiungibili, collocati sul lato anteriore dell’altoparlante destro, anche per i LED.

Entrambi gli altoparlanti permettono, inoltre, l’ascolto privato, tramite facile inserimento della spina delle cuffie negli altoparlanti. Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti Trust visti fin ora per i due headset on-ear Rydo e over-ear Ozo sono disponibili ad un prezzo di € 19,99 e € 29,99, mentre gli speaker Arva a € 39,99 e Arys a € 30,99. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.