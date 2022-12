Trust: idee regalo per gamer e creator in vista del Natale

Con il Natale ormai alle porte, ecco alcune idee regalo riguardanti i prodotti Trust pensate per i gamer e i creator. Scopriamole insieme

La festa più amata da grandi e piccini è ormai alle porte e, in questi pochi giorni che ci separano al Natale, gli ultimi ritardatari cercano di fare acquisti sperando di trovare i regali adatti per amici e parenti. Noi di tuttoteK vi abbiamo proposto un’intera sezione dedicata alle idee regalo e oggi la amplieremo ulteriormente con quelle dedicate ai prodotti Trust, ideali sia per gamer che per content creator che vogliono avere un plus in questo Natale.

Ecco tutte le idee regalo per questo Natale di Trust pensate per gamer e creator

Per un Natale colorato con prodotti RGB, la società propone la sedia da gioco GXT 716 RIZZA. Con più modalità di colore, è possibile cambiare l’illuminazione per adattarla al proprio mood: optare per un mix di rosso e verde per entrare nello spirito festivo o con l’onda arcobaleno per iniziare la festa. Questa sedia può essere abbinata ad altri prodotti RGB, come ad esempio il mouse GXT 960 GRAPHIN, caratterizzato dal guscio a nido d’ape per un’illuminazione e una leggerezza maggiori, il kit GXT 845 TURAL dotato di tastiera e mouse e il set di altoparlanti illuminati 2.0 RGB GXT 611 WEZZ.

(in offerta su amazon.it) Trust Gaming Sedia da Gaming illuminata LED RGB GXT 716 Rizza - Sedia PC Ergonomica Regolabile con 350 Colori, Totalmente Girevole, con Cuscini Removibili - Nero STILE E COMFORT - È vero che la sedia da gaming deve essere comoda, ma anche l'occhio vale la sua parte; la sedia Trust GXT 716 RIZZA RGB assolve egregiamente entrambe le funzioni

Se invece siete desiderosi di passare il Natale con i vostri amici e parenti giocando in tutta comodità, la società olandese propone l’headset GXT 391 THIAN. La comunicazione cristallina vi aiuta a raggiungere i vostri compagni di squadra, mentre i controlli on-ear vi consentiranno di abbassare o aumentare facilmente il volume. Inoltre queste cuffie sono totalmente green. Oltre a questo favoloso headset, Trust propone le GXT 414 ZAMAK, delle confortevoli cuffie over-ear di alta fascia, progettate per tutte le

piattaforme e le GXT 488 FORZE delle cuffie da gaming esclusivamente per PS4 e PS5 con microfono a scomparsa e archetto regolabile.

Tutti amano godersi il periodo festivo a casa e Natale e Capodanno possono davvero essere l’high season per podcaster, streamer e influencer. In questo senso ci viene proposto uno dei microfoni di alta qualità professionale con braccio di Trust come GXT 255+ ONYX. Dotato di grande funzionalità e stile, gli ascoltatori beneficeranno di un’ottima qualità audio. Per chi invece è alla ricerca di soluzioni meno onerose dal punto di vista monetario, i prodotti consigliati sono il GXT 241 VELICA, un microfono USB di qualità con treppiede e filtro pop, usato per lo streaming e per le registrazioni audio e il GXT 232 MANTIS, un altro microfono USB con treppiede per streaming, podcast, vlog e voci fuoricampo.

Per chi pensa sempre al bene dell’ambiente, Trust propone alcuni prodotti sostenibili, realizzati con materiale riciclato. Partiamo dal mouse wireless compatto con pulsanti silenziosi Yvi+, realizzato all’83% con materiali riciclati. Per chi è alla ricerca di un mouse wireless ricaricabile dalle linee convesse, progettato per garantire comfort e controllo tutto il giorno, la società propone Fyda ECO. Se invece desiderate un mouse wireless ricaricabile illuminato, caratterizzato da un ergonomico design verticale per ridurre la tensione del braccio e del polso e dotato di illuminazione, Bayo ECO è quello che fa per voi.

Se siete dei lavoratori notturni e non volete disturbare i vostri parenti che dormono, Trezo è quello che fa per voi. Si tratta del set di tastiera e mouse più silenzioso che l’azienda abbia mai realizzato. Il tutto senza dimenticare la sostenibilità, perché entrambi i prodotti sono realizzati con materiali riciclati.

Gli ultimi due prodotti proposti sono due mouse wireless che potranno sempre essere apprezzati da qualsiasi utente. Stiamo parlando di Verto, il mouse wireless con design ergonomico verticale, per ridurre sollecitazioni a braccio e polso, e di Voxx, un mouse wireless ricaricabile con display digitale e design ergonomico verticale, per offrire il comfort ottimale.

Queste erano le idee regalo di Trust pensate per i gamer e i content creator in vista di questo Natale. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!