Trust GXT 391 Thian: ecco le prime cuffie eco-friendly e wireless

Trust presenta le sue prime cuffie eco-friendly, leggere, wireless e green il nuovo headset GXT 391 Thian sono l’ultima novità di Trust

Trust, azienda leader nella realizzazione di accessori tech e gaming, negli ultimi anni si è posta l’obiettivo prioritario di ridurre l’impatto ambientale, puntando ad una produzione sempre più sostenibile con prodotti smart, e di qualità, riconoscibili grazie all’etichetta Clevergreen.

Trust presenta così le prime cuffie eco-friendly GXT 391 Thian realizzate con l’85% di plastica riciclata, certificata da SCS, che rispondono perfettamente ai criteri di economia circolare, tanto richiesti dai consumatori di oggi.

Trust GXT 391 Thian: le cuffie per ridurre l’impatto ambientale

Anche il packaging è sostenibile, perché completamente in cartone realizzato fibre di legno riciclate e certificato FSC, senza elementi in plastica o schiuma. Anche le dimensioni del pack sono state ottimizzate per permettere alle aziende di trasporto di poter spostare più merce per singolo viaggio limitando così le emissioni.

La batteria ricaricabile, inoltre, elimina la necessità di batterie monouso, garantendo al tempo stesso fino a 13 ore di autonomia. Il nuovo headset GXT 391 Thian è confortevole e performante, grazie al peso contenuto (197 grammi), allo strato superiore in rete che permette un’ottima traspirazione e ai padiglioni in similpelle che garantiscono un completo isolamento del suono. Allo stesso tempo il dongle USB 5,8 GHz offre una connessione ultraveloce.

Trust GXT 391 Thian: caratteristiche

Suono avvolgente attraverso i driver da 40 mm

Eco-design

Leggero e confortevole grazie al peso ridotto, ai padiglioni in mesh/leatherette

13 ore di gioco continuo grazie alla batteria ricaricabile integrata

Multipiattaforma: per PC/laptop, PS4 e PS5

Microfono a scomparsa e ruotabile con filtro pop per ridurre il rumore, controllo del volume e

pulsante di disattivazione del microfono on-ear

pulsante di disattivazione del microfono on-ear Wireless con una connessione veloce a 5,8 GHz con dongle USB incluso. Può essere utilizzato

anche in modalità cablata con il cavo audio da 1,2 m incluso

Trust GXT 391: disponibilità e prezzi

GXT 391 Thian sarà disponibile in Italia presso i migliori rivenditori fisici e online, Unieuro e sul webshop Amazon di Trust: al prezzo di 69,99 euro.