Trust: come comporre la postazione perfetta per il gaming

Come ogni settembre c’è aria di ripresa. Ricomincia la scuola, le lezioni universitarie, si ritorna a lavoro. Quale momento migliore quindi per rinnovare il proprio setup da gaming? Per questo arriva Trust, azienda leader nel settore degli accessori per il lifestyle digitale. L’azienda in questo articolo propone una serie di accessori per comporre la propria postazione da gioco versatile: dai grandi classici ad una interessante novità audio.

Trust Soundbar RGB LED GXT 619 Thorne

Illuminazione RGB è la parola chiave. Ma non solo, si tratta infatti di un prodotto pratico progettato per esperienze di gaming immersive e senza rinunciare a versatilità e comodità. Gli altoparlanti sono stereo 2.0 con potenza di picco di 12 W con un design salvaspazio.

A bordo una manopola illuminata per gestire comodamente il volume e la possibilità di collegare direttamente le cuffie (mediante cavo AUX) e l’alimentazione (tramite USB), tra l’altro compatibile con la TV. La soundbar di Trust è disponibile al prezzo di 39,99 euro.

Base di raffreddamento RGB per Laptop GXT 1126 Aura

I laptop sotto sforzo, si sa, scaldano davvero tanto. Per tenere a bada le temperature ci pensa il sistema di raffreddamento illuminato. Dispone di una ventola da 200 mm con velocità regolabili in base all’esigenza.

È possibile scegliere quattro diversi stadi di inclinazione che consentono una splendida ergonomia. Il tutto è anche abbellito da una illuminazione RGB regolabile in cinque modalità di colore (neon, arcobaleno, effetto breathing, fisso, sfarfallio, spento). Adatto, infine, a laptop fino a 17,3″. L’acquisto di questa base di raffreddamento vi costerà solo 49,99 euro.

Scrivania da gaming XL GXT 1175 Imperius

Dimensioni imponenti (140 x 66 cm) e garanzia di massima libertà di movimento durante il gioco anche con la presenza di due monitor. Valida alleata per gestire i controlli durante il gioco, superficie orizzontale di alta qualità rivestita interamente da un grande tapptino per mouse.

Imperius dispone anhe di un sistema di gestione dei cavi, per tenerli sempre in ordine ed evitare fastidiose distrazioni durante il gioco. A bordo della scrivania anche un comodissimo supporto per le cuffie e un porta bicchiere. Il prezzo a cui potrete portarvi a casa questa scrivania è di 239,99 euro.

