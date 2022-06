Trust: prepararsi in modo smart al periodo estivo

Trust propone gli accessori indispensabili per prepararsi in modo smart al periodo più caldo, lavorare durante l’estate non è mai semplice, scopriamo insieme gli accessori che ci consiglia

Trust, azienda leader nella realizzazione di periferiche per il lifestyle digitale, propone alcune soluzioni smart per prepararsi ad affrontare la stagione più calda e per uno Smart Working dinamico, anche al mare o in montagna.

GXT 1255 OUTLAW

Lo zaino è il protagonista dell’estate, unisce praticità, design, comfort e adattabilità degli accessori. Perfetto come bagaglio a mano per l’aereo, adatto al fine-settimana lampo, lo zaino è l’accessorio versatile che si adatta a ogni occasione ed esigenza.

Ideale per trasportare tutti gli accessori per fare remote working, anche nelle mete estive, questo modello firmato Trust è l’ideale. Una parte rinforzata anteriore definisce la sua resistenza, questo modello permette di spostare tranquillamente un laptop da 15,6 pollici e periferiche hi-tech.

Ventilatore alimentato via USB

Nella stagione estiva per lavorare, giocare o rilassarsi bisogna avere la mente fresca, la soluzione la trova Trust con la sua ventola Blaze in metallo, grande e portatile per superare le ore più calde.

Powerbank ultrasottile da 5.000 mAh

Durante un’escursione o se amanti del campeggio, la fonte di energia per ricaricare i dispositivi potrebbe essere difficile da trovare. Il Powerbank ultrasottile di Trust è una valida soluzione per una ricarica in mobilità, con la sua dimensione ridotta può essere portato ovunque senza occupare spazio.

Base di raffreddamento per laptop GXT 1125

Molto spesso con l’arrivo del caldo lavorare con il laptop è difficile, se non vuole saperne di raffreddarsi. Trust ha pensato a questa base di raffreddamento da tenere sulla scrivania, grazie alla ventola integrata al suo interno permette al pc di “stare al fresco” durante le sessioni di lavoro/ gioco più calde. Una struttura che si adatta a qualsiasi laptop fino a 17.3”.

Regolabile fino a 190 mm per una migliore visualizzazione dei file aperti del pc. Con supporto removibile per il telefono permette di tenere sott’occhio il telefono, così che le notifiche non possano sfuggire.

Disponibilità e prezzi

I prodotti elencati sono disponibili in Italia presso i migliori rivenditori fisici e online e sul webshop Amazon di Trust.