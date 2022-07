Thermaltake annuncia la serie di memorie ToughRAM DDR5

L’azienda Thermaltake ha annunciato la sua nuovissima serie di memorie ToughRAM DDR5

Thermaltake (qui per maggiori informazioni sull’azienda), è il principale marchio premium per PC fai-da-te per case, raffreddamento, periferiche di gioco e soluzioni di memoria per appassionati. Quest’oggi è lieto di annunciare una nuova serie di RAM DDR5, tra cui TOUGHRAM RC DDR5, TOUGHRAM Z-ONE RGB D5 e l’ultimo TOUGHRAM XG RGB D5 in bianco e nero. Per fornire ai giocatori la tecnologia più aggiornata, le nuove linee DDR5 sono dotate di capacità maggiori, velocità più elevate e prestazioni complessive migliori rispetto alla generazione precedente e saranno compatibili con l’hardware tradizionale e le ultime schede madri Intel.

Dettagli della nuova serie di memorie ToughRAM DDR5

Di seguito potremo dare un’occhiata da vicino alle nuove memorie della serie ToughtRAM DDR5.

Per cominciare, abbiamo TOUGHRAM XG RGB D5 in bianco e nero con una frequenza di 5600 MT/s recentemente rilasciato e sono disponibili per l’acquisto. La serie TOUGHRAM XG RGB D5 presenta un chipset Hynix, il PMIC integrato, l’ECC On-die e l’overclocking con un clic XMP 3.0. Tuttavia, ciò che distingue la serie TOUGHRAM XG sono i suoi 16 LED indirizzabili ultra luminosi che sono completamente compatibili con TT RGB Plus 2.0 e NeonMaker. Consentendo agli utenti di evidenziare l’estetica che perseguono senza alcuna limitazione. La serie include anche PCB da 2 once, 10 strati e Gold Finger da 10µ. Rafforzando ulteriormente non solo la qualità complessiva del prodotto, ma anche la sua maggiore durata. Per un pacchetto piacevole da guardare e divertente da giocare. Inoltre, con la sua architettura a doppio gruppo di banche, il nuovo TOUGHRAM XG RGB D5 migliora la disponibilità di accesso. Ed offre capacità più elevate senza ritardi, aprendo la strada alla memoria di nuova generazione. A parte questo, l’ultimo TOUGHRAM XG RGB D5 è anche compatibile con TT AI Voice Control e Amazon Alexa, consentendo agli utenti di configurare liberamente gli effetti di luce attraverso la propria voce.

ToughRAM RC DDR5

Per la TOUGHRAM RC DDR5, la memoria è progettata per le serie di dissipatori Floe RC/Floe RC Ultra 240/360 CPU e RAM AIO. Disponibile con frequenze di 4800 MT/s, 5200 MT/s e 5600 MT/s e con capacità di 32 GB (16 GB x 2), offrendo prestazioni migliorate. La memoria TOUGHRAM RC DDR5 è stata sottoposta a rigorosi test per selezionare circuiti integrati strettamente schermati e presenta un circuito integrato di gestione dell’alimentazione (PMIC) per migliorare la stabilità dell’alimentatore. Inoltre, il codice di correzione degli errori (ECC) on-die consente ai moduli di memoria di correggere automaticamente gli errori, migliorando ulteriormente la stabilità e l’affidabilità complessive. Con la sua architettura a doppio gruppo di banche, la nuova TOUGHRAM RC DDR5 migliora la disponibilità di accesso e offre capacità più elevate senza ritardi, aprendo la strada alla memoria di nuova generazione.

ToughRAM Z-ONE RGB D5

Infine, TOUGHRAM Z-ONE RGB D5, ha le frequenze di 4800 MT/s, 5200 MT/s e 5600 MT/s tra cui scegliere. TOUGHRAM Z-ONE RGB D5 presenta un chipset Hynix, il PMIC integrato, l’ECC On-die e il supporto per l’overclocking XMP 3.0 con un clic, consentendo agli utenti di godere di velocità di overclock incredibilmente elevate con un solo clic. Gli 8 LED indirizzabili della serie Z-ONE sono luminosi, vivaci e compatibili con TT RGB Plus 2.0 e NeonMaker per un’esperienza su misura, visualizzando il tuo hardware come desideri.

E voi? cosa ne pensate di questa nuova serie di memorie ToughRAM DDR5 di Thermaltake ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).