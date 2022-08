TEUFEL: presentate cuffie e auricolari per tutte l’esigenze

TEUFEL ha presentato la sua vasta gamma di cuffie e auricolari per ogni esigenza. Dallo studio o lavoro, fino allo sport o semplicemente per il relax

Teufel (clicca qui per maggiori info sull’azienda) è il più grande venditore diretto di prodotti audio in Europa. L’ampia gamma di dispositivi comprende sistemi home theater, soluzioni audio TV, sistemi multimediali, Hi-Fi classico. Ed ancora, cuffie, Bluetooth e altoparlanti multi-room con tecnologia di trasmissione interna Raumfeld. L’azienda è nata nel 1979 a Berlino con lo sviluppo di kit di altoparlanti ed è ora un rinomato marchio di elettronica di consumo in Europa e Cina. Fin dalla sua fondazione, la qualità sonora è sempre stata la massima priorità di Teufel. Innumerevoli riconoscimenti da parte di consumatori, stampa e media online sono la prova del suo successo. I prodotti Teufel sono disponibili esclusivamente presso il web store Teufel e nei negozi del marchio.

Dettagli sulla vasta gamma di cuffie e auricolari Teufel

Gli auricolari wireless sono diventati compagni indispensabili nella routine quotidiana per ogni genere di attività, da quella ludica a quella lavorativa. Teufel è il compagno ottimale per sentire la musica durante una sessione sportiva, in smart working, in viaggio o semplicemente a casa. L’azienda Teufel, infatti, grazie alla qualità dei suoi sistemi audio, offre diversi device per ogni esigenza.

Real Blu NC

Indispensabili in aereo e treno, con le cuffie REAL BLU NC con cancellazione attiva del rumore, è possibile godersi una serie TV o una playlist senza sentire i rumori esterni. Dotate di un moderno Bluetooth e un’autonomia ancora più lunga (fino a 41 ore). Il prezzo si aggiora intorno ai 229,99 euro, ma ora in offerta a € 149,99. Disponibili nella colorazione Night Black, Pearl White, Steel Blue.

Airy Sports

Le AIRY SPORTS sono cuffie Bluetooth in-ear, ideali per riprodurre musica ad alto volume da Spotify, Amazon Music, Apple Music e Co, durante una lunga sessione di running. Resistenti anche in caso di maltempo e allenamenti particolarmente intensi, permettono agli sportivi di non fermarsi mai. Il prezzo è di € 119,99, ma ora le troverete in offerta a € 59,99. Disponibili nella colorazione Night Black, Moon Gray, Steel Blue, Coral Pink e Arctic Blue.

Airy Sports TWS

AIRY SPORTS TWS non cadono quanto si parte di scatto durante una corsa, sono resistenti alla pioggia e al sudore (IPX3). Senza fili e driver HD lineari ad alta resilienza, con un’autonomia fino a 31 ore con custodia. Il prezzo è di circa € 149,99, ma le troverete ora in offerta a soli € 129,99. Disponibili nella colorazione Night Black.

Supreme ON – Sound ON

SUPREME ON – SOUND ON sono eleganti, colorate e potenti cuffie Bluetooth. Instancabili, hanno una durata di ben 30 ore. Un alleato perfetto per ogni viaggio e/o durante una giornata di lavoro. Grazie al rilevamento delle cuffie sull’orecchio, la riproduzione inizierà non appena le cuffie verranno indossate, Si fermerà automaticamente quando verranno rimosse. Il prezzo è di euro 149,99, ma le troverete ora in offerta a € 99,99. Disponibili nella colorazione Night Black, Moon Gray, Ivy Green, Pale Gold, Sand White e Space Blue

E voi? Cosa ne pensate di questa gamma di cuffie e auricolari della Teufel ?