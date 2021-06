Teufel e deuter insieme: tra tecnologia e moda con le SUPREME ON

Un mix perfetto di qualità audio e design: Teufel lancia con deuter un pratico zaino,ora disponibile in bundle con le cuffie on-ear SUPREME ON

I due brand berlinesi Teufel, azienda con oltre 40 anni di esperienza nel mondo dell’audiofilia, da dicembre sbarcata anche in Italia con il suo web store dedicato, e deuter, specialista tedesco di zaini e borse per lo sport e il lifestyle, lanciano insieme una nuova proposta lifestyle: deuter x Teufel “UP Berlin”, lo zaino di design in stile urban. Dopo il successo della custodia per cuffie deuter x Teufel, le aziende hanno deciso di ampliare la loro gamma di prodotti con lo zaino UP Berlin, acquistabile singolarmente o come set insieme alle SUPREME ON e alla custodia abbinata sui web shop dei due brand.

Zaino Up Berlin di deuter: moderno e pratico, ispirato alle cuffie Teufel SUPREME ON

Lo zaino Up Berlin è stato progettato e sviluppato ispirandosi alle cuffie SUPREME ON. È disponibile in uno stile moderno e urbano e combina un comfort elevato con la praticità quotidiana. È realizzato in poliestere privo di PFC, ottenuto da bottiglie in PET riciclate, ed è certificato come prodotto bluesign, standard che attesta un processo di produzione rispettoso del clima. Per garantirne le proprietà idrorepellenti e antimacchia, lo zaino è dotato di un rivestimento privo di PFC e quindi non dannoso per la salute ed ecologico. Il suono giusto per la grande città è invece garantito dalla playlist ufficiale deuter x Teufel “The Sound of Berlin”, curata e creata dalla TOP DJ berlinese DJ Bonnie.

Insieme impegnati per la protezione del clima

I temi della sostenibilità e della salvaguardia del clima rivestono un ruolo importante per Teufel e deuter. Sascha Mallah, amministratore delegato di Teufel, spiega:

Abbiamo trovato in deuter un fantastico partner – condividiamo gli stessi valori e li sviluppiamo tramite prodotti fantastici. Con questo zaino lanciamo sul mercato un prodotto pensato per la vita di tutti i giorni che, grazie ai materiali sostenibili e al design moderno, è al passo coi tempi. Lo zaino e la custodia per cuffie in stile urbano sono realizzati da bottiglie in PET riciclate. Deuter si affida a standard ambientali certificati nel processo di fabbricazione dei prodotti ed è stata premiata per otto volte di seguito, dalla rinomata Fair Wear Foundation, per aver attuato rigorosamente condizioni di lavoro e di produzione eque. Robert Schieferle, CEO di deuter sulla collaborazione con Teufel: “L’interazione tra tecnologia e tessuti rappresenta un trend importante. Deuter sviluppa zaini da oltre 120 anni, Teufel prodotti audio da oltre 40 anni. Siamo esperti assoluti nei nostri campi e siamo riusciti a combinare il meglio di entrambi i mondi. Il risultato è un prodotto non solo fabbricato in modo ecologico, ma che convince anche per design e funzionalità.

Teufel, in collaborazione con l’organizzazione no profit atmosfair, compensa tutte le emissioni di CO₂ generate durante la spedizione dei prodotti e investe in progetti di protezione del clima che aiutano a risparmiare CO₂.

Prezzo, fornitura e disponibilità

Lo zaino deuter x Teufel UP Berlin è ora disponibile nel colore bone black sul web shop Teufel e sul web shop deuter, al prezzo di 99,95 euro, o in bundle con le SUPREME ON e la custodia per cuffie abbinata, nelle varianti di colore Sand White e Black, al prezzo di 249,95 euro. Ecco un breve riassunto delle caratteristiche:

daily bag in moderno stile urbano dall’elevato livello di comfort, comoda sulla schiena, idrorepellente e antimacchia

dimensioni: H 51 x L 30 x P 17 cm ; Capacità: 22 l

; Capacità: con scomparto per laptop integrato (fino a 15 pollici) e scomparto per tablet

(fino a 15 pollici) e scomparto per tablet tessuti riciclati al 100% certificati secondo lo standard bluesign e GRS (Global Recycleced Standard), lo zaino è un prodotto bluesign

(Global Recycleced Standard), lo zaino è un prodotto bluesign disponibile in bundle con SUPREME ON Teufel

SUPREME ON : cuffie Bluetooth sovraurali di alta qualità dotate di driver HD lineare ed efficace assorbimento del rumore esterno

: cuffie Bluetooth sovraurali di alta qualità dotate di driver HD lineare ed efficace assorbimento del rumore esterno Bluetooth con apt-X e AAC per lo streaming di musica in qualità simile a CD da Spotify, Deezer, Youtube, Apple Music & Co.

per lo streaming di musica in qualità simile a CD da Spotify, Deezer, Youtube, Apple Music & Co. funzione ShareMe: collega in modalità wireless due SUPREME ON a un’unica sorgente

in abbinamento allo zaino e alle cuffie disponibile anche la playlist “The Sound of Berlin” curata da DJ Bonnie, ora su Spotify!

subito disponibile nel colore Bone Black al prezzo di 99,95 euro, o in bundle con le cuffie SUPREME ON e la custodia, disponibili nei colori Sand white o Black, al prezzo di 249,95 euro sul sito web Teufel, nei negozi Teufel e nel web shop deuter.

Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!