TerraMaster: ecco i nuovi sistemi RAID con Thunderbolt 3

Il nuovo chip RAID di TerraMaster dedicato offre miglioramenti significativi delle prestazioni nei prodotti di archiviazione RAID ed inoltre la connessione Thunderbolt 3 garantisce velocità elevate nel muovere i dati

TerraMaster, azienda specializzata in prodotti di archiviazione innovativi, è lieta di annunciare la disponibilità di nuove soluzioni di archiviazione RAID dotate di un chip RAID hardware aggiornato, in grado di offre prestazioni di trasferimento dati significativamente più veloci. La soluzione con chip RAID hardware aggiornato è ora inclusa in un’ampia gamma di prodotti DAS TerraMaster Thunderbolt 3 professionali, tra cui TD2 Thunderbolt 3, D5 Thunderbolt 3 a 5 alloggiamenti, D8 Thunderbolt 3 a 8 alloggiamenti e D16 Thunderbolt 3 a 16 alloggiamenti DAS-RAID DAS di livello professionale.

La soluzione RAID hardware abilita le opzioni RAID 0/1/5/6/10/50, a condizione che il numero di hard disk installati lo consenta, migliorando notevolmente l’efficienza e la produttività dell’ufficio grazie alle prestazioni notevolmente migliorate. Queste soluzioni aggiornate sono ideali per l’accesso ai dati ad alta velocità in applicazioni con grandi esigenze di archiviazione dei dati, comprese le applicazioni professionali e prosumer come l’editing video 4K, la fotografia, l’animazione 3D. Alcuni esempi sono Apple Final Cut Pro X e Adobe Lightroom.

TerraMaster: la soluzione RAID hardware aggiornata offre prestazioni superiori

Il nuovo chip RAID hardware aggiornato migliora significativamente le prestazioni, aumentando la velocità di lettura dell’HDD fino al 63% e la velocità di scrittura fino all’88% rispetto ai prodotti di ultima generazione. Quando si utilizzano SSD, le velocità sono rispettivamente fino al 32% e al 25% più veloci in lettura / scrittura.

Vantaggi RAID hardware

L’utilizzo di una soluzione RAID hardware scarica la CPU host, migliorando le prestazioni e la produttività dell’applicazione poiché il processore è libero di lavorare su altre attività dell’utente anziché sulla gestione del trasferimento dei dati. Interruzioni di corrente impreviste comportano un rischio sostanziale di danneggiamento dei dati negli ambienti RAID software. I prodotti dotati di memoria flash integrata possono fornire funzionalità di backup e ripristino più veloci ed efficienti, fornendo ulteriori soluzioni di sicurezza per l’archiviazione dei dati oltre ai miglioramenti delle prestazioni.

Costo totale di proprietà (TCO) inferiore

Oltre a migliorare la produttività e la sicurezza dei dati, soluzioni concorrenti di archiviazione RAID con RAID software richiedono che il software venga eseguito sul sistema host, cosa che può anche rappresentare un costo aggiuntivo dopo l’acquisto. Pertanto, nonostante l’investimento iniziale leggermente più costoso, la serie TerraMaster Thunderbolt 3 con RAID hardware offre alle aziende un TCO inferiore.

Il vantaggio dell’archiviazione RAID Thunderbolt

La connettività Thunderbolt 3 da 40 Gb / s fornisce le velocità estreme richieste per un’esperienza di archiviazione di tipo nativo, con compatibilità per l’ultimo sistema operativo MacOS Big Sur. Sono supportati sia HDD SATA da 3,5 pollici che SSD da 2,5 pollici, mentre diversi dispositivi di archiviazione RAID abilitati Thunderbolt possono essere collegati in sequenza così da soddisfare anche le esigenze di archiviazione più particolari e complesse. I laptop Mac compatibili possono persino essere ricaricati sfruttando i 15 Watt erogati dal connettore USB-C PD.

Ecco i dettagli sulle soluzioni di archiviazione RAID hardware TerraMaster Thunderbolt 3:

D16 Thunderbolt 3 offre fino a 288 TB di spazio di archiviazione con velocità fino a 2100 MB / s. Disponibile a 2.999,00 €.

D8 Thunderbolt 3 offre fino a 144 TB di spazio di archiviazione con velocità fino a 2100 MB / s. Disponibile a 1.599,99 €.

D5 Thunderbolt 3 offre fino a 90 TB di spazio di archiviazione con velocità fino a 1035 MB / s. Disponibile a 699,99 €.

TD2 Thunderbolt 3 fornisce fino a 36 TB di storage con velocità fino a 800 MB / s. Disponibile a 299,99 €.

