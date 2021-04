TerraMaster: ecco il nuovo NAS Quad-Core ad alta velocità

Il nuovo NAS Quad-Core a 8 alloggiamenti mette a disposizione il trasferimento dati a 10GbE senza incidere sul budget dell’infrastruttura

TerraMaster, azienda specializzata in prodotti di storage innovativi, è lieta di annunciare la disponibilità in Italia del NAS F8-422. L’F8-422 di TerraMater è un NAS quad-core 10 GbE che può ospitare fino a 8 unità, che migliora notevolmente l’efficienza dell’ufficio aggiornando l’ambiente di rete alla velocità di trasmissione Ethernet di 10 Gb, senza richiedere un aumento del budget aziendale. Si tratta del NAS a 8 vani più conveniente ed è ideale per applicazioni che interagiscono con big data ad alta velocità, oltre a editing video 4K, fotografia e animazione 3D.

Basato sul processore Intel Celeron da 1,5 GHz con architettura quad-core, il NAS F8-422 è dotato di una porta Ethernet ultraveloce da 10 Gb che funziona con i cavi di rete Cat6 / 6A esistenti e due porte Ethernet da 1.000 Mbps che supportano la funzionalità di aggregazione di rete. La crittografia hardware AES NI e la transcodifica 4K sono supportate in modo nativo. La capacità di archiviazione di tipo raw raggiunge i 144 TB. Il supporto Raid include le modalità RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD e SINGLE, per offrire agli utenti molte opzioni di configurazione per una maggiore velocità e sicurezza dei dati. Con otto dischi rigidi Seagate IronWolf da 6 TB in modalità RAID 5, il dispositivo può raggiungere velocità di lettura e scrittura sino a 610 MB/s.

Gestione e backup mai stati così facili

Archiviazione, sicurezza e gestione dell’account utente sono facili e intuitive grazie al sistema TOS 4.2. L’ultima versione di TOS 4.2 è dotato di una nuova interfaccia grafica rinnovata, supporto per i server web, Wake-on-LAN (WOL), supporto IPv4 e IPv6 e sicurezza SSL incrementata. È possibile eseguire facilmente il backup dei dati da Mac, PC, dispositivi e server esterni USB su TNAS per una gestione centralizzata. L’applicazione di backup supporta la deduplicazione dei dati e il backup incrementale, riducendo notevolmente le esigenze di archiviazione. Il NAS F8-422 supporto anche il backup di Time Machine, il backup esterno USB e il backup remoto Rsync. Sono supportati l’accesso multipiattaforma Windows, Mac, Linux, Android e iOS, così come i servizi file SMB/ CIFS, NFS, AFP, FTP / SFTP, WebDAV; non manca il support ai montaggi remoti SMB, NFS e iSCSI.

Sono supportati entrambi i file system EXT 4 e Btrfs. Btrfs introduce una tecnologia avanzata di archiviazione e snapshot per prevenire la perdita di dati e ridurre i costi di manutenzione. Inoltre offre strumenti di protezione e ripristino dei dati flessibili ed efficienti.

Il centro applicazioni di TerraMaster fornisce centinaia di applicazioni gratuite per backup, sicurezza, commercio, multimediali e sviluppo. Tra quelle messe a disposizione troviamo WordPress, MyWebSQL, Apache, Mail Server, CRM, Web Server, phpMyAdmin, MariaDB, Antivirus, Git, Go, Java, MyBB, Python e SVN.

TerraMaster F8-422: prezzo e disponibilità

Il NAS TerraMaster F8-422 NAS è disponibile a un prezzo di vendita suggerito di 1.299,99 euro sul sito web ufficiale del produttore.

