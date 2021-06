TerraMaster: sconti sui NAS in occasione dell’Amazon Prime Day

TerraMaster, in occasione dell’Amazon Prime Day, offre una semplice alternativa alla mancanza di disponibilità e ai prezzi elevati di hard disk e SSD a più elevata capacità. Un sostituto pronto all’uso per I costosi dischi a più elevata capacità: mette a disposizione fino a 768 TB di spazio di archiviazione

TerraMaster, azienda specializzata in prodotti di archiviazione innovativi, offre una soluzione semplice per il crescente problema dei prezzi elevati dei dispositivi di archiviazione SSD e HDD e della mancanza di disponibilità. Le soluzioni di archiviazione USB e Thunderbolt 3 di TerraMaster offrono storage istantaneo e senza problemi a prezzi ragionevoli, capacità fino a 768 TB e prestazioni eccellenti, e sono disponibili proprio ora in Italia. Tra questi prodotti segnaliamo le soluzioni TerraMaster 5-bay D5-300, D5 e D8 Thunderbolt 3 con uno sconto speciale del 20% disponibile in mercati selezionati in occasione del Prime Day di Amazon, il prossimo 27 giugno.

TerraMaster: soluzioni innovative al problema dello storage

La recente domanda di hard disk e SSD ad alta capacità ne ha portato i prezzi a livelli senza precedenti e ha reso le unità più grandi quasi impossibili da trovare. Combinando unità economiche, facilmente disponibili e di capacità ridotta in un cabinet compatto, TerraMaster offre un semplice sostituto per le esigenze di archiviazione senza compromettere la compatibilità, la capacità o le prestazioni. Ad esempio, oggi un disco rigido da 16 TB può costare quasi 9 volte il prezzo di un’unità da 4 TB, offrendo solo 4 volte la capacità.

Anche a quel prezzo, le unità da 16 TB sono spesso esaurite, mentre le unità da 4 TB sono ancora disponibili. La soluzione: una periferica per array di dischi rigidi di TerraMaster più cinque unità da 4 TB offre 20 TB di spazio di archiviazione e costa comunque meno dell’unità da 16 TB. Inoltre, con RAID 0, il cabinet TerraMaster può effettivamente fornire prestazioni migliori rispetto a una tipica unità da 16 TB. Gli utenti possono scegliere tra le soluzioni TerraMaster dotate di interfaccia USB o su quelle Thunderbolt 3 ad alte prestazioni, a seconda delle loro esigenze.

TerraMaster: soluzioni per array di dischi rigidi USB multipli

Le soluzioni di storage USB di TerraMaster, come TerraMaster D5-300, offrono spazio per 5 unità e si collegano direttamente alle porte USB del computer. Se le porte USB sono insufficienti, è possibile utilizzare un hub USB, che fornisce una potenziale capacità di archiviazione connessa tramite USB fino a 100-200 TB. Il supporto RAID, incluso RAID 0, fornisce opzioni versatili non solo per lo storage ma anche per le prestazioni.

TerraMaster: proposte anche con interfaccia Thunderbolt 3

Pensate per offrire una velocità ancora superiore e una maggiore efficienza, le proposte array con interfaccia Thunderbolt 3 di TerraMaster possono contenere 5 o 8 unità, mettono a disposizione 2 porte Thunderbolt 3 (40 Gbps) mentre il controller RAID hardware supportato da più array di dischi garantisce la perfetta esperienza di alta velocità. Più cabinet possono essere collegati in cascata per enormi capacità di archiviazione fino a 768 TB. Le proposte Thunderbolt 3 di TerraMaster includono i modelli D5 Thunderbolt 3 e D8 Thunderbolt 3.

Le promozioni in occasione dell’Amazon Prime Day

D5-300 è disponibile al prezzo consigliato di € 279,99, prezzo promozionale Amazon Prime Day: € 223,99

TERRAMASTER D5-300 Type C 5-bay Box Raid Externo USB3.1 (5Gbps) Supporto Raid 5 Disco Rigido Esterno Raid Storage Alloggiamento (Senza Disco) D5-300 è dotato di della nuovissima interfaccia USB 3.1 (Gen1) di tipo C ad alta velocità e compatibile con dispositivi Windows, Mac e Linux. , e funziona anche con i computer che possiedono l'interfaccia Thunderbolt 3.

D5 Thunderbolt 3 è disponibile al prezzo consigliato di €699,99, prezzo promozionale: €559.99

