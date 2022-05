TEAMGROUP ufficializza l’uscita della nuova memoria DDR5

Quest’oggi TEAMGROUP ha ufficializzato la notizia della quale si parlava da un po’ di tempo. La memoria per server industriale DDR5 di Team Group ufficialmente in produzione di massa

Il marchio TEAMGROUP, azienda leader mondiale in dispositivi di memoria, ha annunciato ufficialmente che la memoria per server industriale DDR5 è ora in produzione di massa. Ciò inaugurerà la nuova era di DDR5, create per soddisfare le richieste di elaborazione precisa, ad alte prestazioni, in tempo reale e multi-tasking di computer in server, data center e computer industriali. La memoria DDR5 per server industriali si rivolge alle applicazioni in server di fascia alta e database di grandi dimensioni ed è integrata con la tecnologia brevettata di TEAMGROUP, accogliendo un aggiornamento totale per i server di prossima generazione come Intel Eagle Stream e AMD Zen 4 Genoa.

Come funzionano

I moduli di memoria per server industriali DDR5 ECC DIMM e DDR5 R-DIMM di TEAMGROUP possono raggiungere velocità fino a 6400 MT/s. Avranno una capacità di archiviazione fino a 128 GB, con un consumo energetico totale ridotto a 1,1 V. TEAMGROUP ha anche introdotto la tecnologia Row Hammer Protection per supportare la funzione DFE (Decision Feedback Equalization) per offrire un solido supporto per l’archiviazione dei dati.

Memoria

La memoria è dotata della “tecnologia TRUST” brevettata da TEAMGROUP, che sta per Temperature, Robust, Unique, S.M.A.R.T. tecnologia e Trusty. Con la tecnologia TRUST, la memoria del server industriale può garantire prestazioni affidabili in ambienti difficili. Resistente quindi a temperature elevate, umidità eccessiva, solforazione, vibrazioni e urti. Inoltre riesce a migliorare l’affidabilità e la durata complessive del prodotto per garantire che la memoria possa soddisfare i diversificati richieste dei server di nuova generazione.

Infine, la memoria del server industriale DDR5 ha adottato un framework nuovo di zecca. La più grande differenza tra le memorie del server DDR5 e DDR4 è che la gestione dell’alimentazione è ora trasferita sul DIMM. In altre parole ha ottimizzato i progetti di circuiti ridondanti sul server, fornendo una maggiore stabilità del sistema. In più hanno raggiunto l’obbiettivo di un minor consumo energetico, migliore prestazioni, capacità maggiori e segnali più stabili.

E voi cosa ne pensate di questa innovativa DDR5 di TEAMGROUP? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram e di restare connessi su tuttoteK.