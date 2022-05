TEAMGROUP, ha presentato la nuova gamma completa di SSD per soddisfare varie esigenze. Oggi è stato annunciato il modello T-FORCE VULCAN Z

Il produttore TEAMGROUP, ha lanciato una gamma completa di SSD, per soddisfare le varie esigenze dei gamer più esigenti, ma badando sempre al rapporto qualità prezzo che contraddistingue il Brand. Oggi è stata annunciata in particolare una nuova generazione di SSD SATA T-FORCE VULCAN Z, che offre un’esperienza di gioco più veloce e fluida ed è la scelta migliore per coloro che stanno aggiornando il loro dispositivo di archiviazione SATA da un HDD a un SSD da gioco.

TEAMGROUP: ufficiale il nuovo SSD T-FORCE VULCAN Z

Il nuovo modello T-FORCE VULCAN Z SATA SSD è dotato di chip di memoria flash 3D TLC accuratamente selezionati che offrono velocità di lettura fino a 550MB/s e velocità di scrittura fino a 500MB/s. Le prestazioni di trasferimento sono quattro volte superiori a quelle degli HDD tradizionali, fornendo agli aggiornatori un’esperienza di gioco completamente nuova. Il VULCAN Z SSD ha una funzione di correzione automatica degli errori (ECC) integrata che migliora notevolmente l’accuratezza della memorizzazione dei dati di gioco. Supporta anche pienamente i comandi di ottimizzazione TRIM di Windows e utilizza la tecnologia di monitoraggio della salute drive S.M.A.R.T. Tutte insieme, queste caratteristiche aiutano a ottimizzare le condizioni di lettura e scrittura dell’SSD e ad estendere la vita dell’SSD in modo che i giocatori possano mantenere i loro preziosi dati di gioco sicuri e protetti.

Il VULCAN Z SATA SSD è disponibile in capacità che vanno da 240GB a 2TB, dando ai consumatori molte opzioni di espansione. Oltre ad essere il compagno dei giocatori nel campo di battaglia virtuale, l’SSD ha un design nero opaco a basso profilo con il logo distintivo di T-FORCE sulla parte superiore, perfetto per i giocatori che sono alla ricerca di una configurazione elegante a tema nero. L’SSD T-FORCE VULCAN Z di TEAMGROUP sarà disponibile in tutto il mondo a metà maggio 2022, quindi, per i giocatori che desiderano aggiornare le loro soluzioni di archiviazione, assicuratevi di rimanere aggiornati con le ultime notizie dal sito ufficiale di TEAMGROUP continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Unsaluto da tuttoteK.