TEAMGROUP: T-FORCE TREASURE TOUCH External RGB SSD e T-CREATE ai Red Dot Awards

Anche TEAMGROUP porta a casa dei riconoscimenti ai Red Dot Awards 2021 con le sue T-FORCE TREASURE TOUCH External RGB SSD e T-CREATE, a testimonianza del grande lavoro fatto in termini di design

I prodotti del principale fornitore di memorie TEAMGROUP sono stati premiati con noti premi internazionali di design. All’inizio di questa primavera, il sub-brand dedicato al gaming T-FORCE di TEAMGROUP ha vinto il Red Dot Design Award 2021 in Germania per il suo SSD RGB esterno T-FORCE TREASURE TOUCH e il suo marchio secondario T-CREATE, lanciato di recente, ha ricevuto anche il Red Dot Design Premio 2021 per la sua serie T-CREATE Memory, che dimostra ancora una volta i punti di forza di TEAMGROUP nella creatività del design e nella ricerca e sviluppo.

TEAMGROUP: T-FORCE TREASURE TOUCH External RGB SSD e T-CREATE portano a casa nuovi premi

Insieme all’IF Design Award della Germania, al Good Design Award del Giappone e agli Stati Uniti IDEA Award, il Red Dot Award è uno dei quattro rinomati premi di design. Conosciuto come l’Oscar del design del prodotto, il Red Dot Award è molto apprezzato dalla comunità internazionale del design. Il numero di iscrizioni per il Red Dot Design Award 2021 è stato superiore a quello degli anni precedenti, per un totale di 7.800 prodotti. L’SSD RGB esterno TREASURE TOUCH e le memorie della serie T-CREATE DDR4 rappresentano rispettivamente i marchi secondari di gioco e creatore di TEAMGROUP ed entrambi sono stati premiati con uno dei più prestigiosi premi internazionali per il design.

L’SSD RGB esterno TREASURE TOUCH ha una finitura in metallo spazzolato con trattamento speciale che riduce le impronte digitali. Un tocco del dito può accenderlo e spegnerlo e modificare i suoi effetti RGB, consentendo ai giocatori di regolare l’illuminazione in base alle proprie piattaforme di gioco, come una console PlayStation o Xbox, o al proprio stile unico. È dotato di una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C, che lo rende ancora più comodo da usare, e attualmente ha una capacità massima di 1 TB. È la scelta perfetta per chi cerca un’espansione SSD RGB esterna.

I moduli di memoria T-CREATE DDR4 incentrati sul creatore hanno un bellissimo design classico con caratteristiche chiave come stabilità e prestazioni elevate e grandi capacità. Le serie CLASSIC ed EXPERT sono attualmente disponibili e presto verrà lanciata una nuova serie MASTER, che fornisce una gamma completa di aggiornamenti per soddisfare le esigenze dei creatori. Le ottime specifiche e le alte velocità della memoria T-CREATE DDR4 consentono agli utenti di avere un’esperienza fluida e piacevole durante il processo di creazione. TEAMGROUP si impegna a rilasciare prodotti ancora più eccezionali in futuro e continuerà a brillare nel mondo del design. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!