TEAMGROUP: ecco il dissipatore T-FORCE SIREN GD360E

TEAMGROUP rilascia il dissipatore a liquido per CPU ARGB T-FORCE SIREN GD360E All-in-One, scopriamolo insieme nel dettaglio

TEAMGROUP non solo continua a fornire prodotti classici, ma offre anche design completamente nuovi. Dopo il lancio dello scorso anno del classico dispositivo di raffreddamento a liquido per CPU ARGB SIREN GD240/GD240E All-in-One, che ha suscitato scalpore in tutto il mondo, TEAMGROUP presenta il dispositivo di raffreddamento a liquido per CPU ARGB T-FORCE SIREN GD360E All-in-One ARGB, con waterblock ARGB e radiatori entrambi con elegante finitura a specchio bicolore.

Il dispositivo di raffreddamento è dotato di tre ventole ARGB ad alta velocità e supporta vari software di controllo dell’illuminazione, consentendo ai consumatori di creare sistemi ARGB unici e abbaglianti come desiderano. Inoltre, le prestazioni termiche sono state notevolmente migliorate per fornire il miglior raffreddamento possibile.

T-FORCE SIREN GD360E ARGB

Il T-FORCE SIREN GD360E ARGB è un dispositivo di raffreddamento a liquido all-in-one da 360 mm che eccelle sia nell’aspetto che nella funzione. Il suo accattivante ed elegante waterblock con finitura a specchio in bianco e nero è accoppiato a tre potenti ventole ad alto numero di giri. Il dispositivo di raffreddamento è anche compatibile con software di illuminazione come ASUS Aura Sync, ASROCK-Polychrome Sync, BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync e altro, dando ai giocatori la libertà di creare il proprio sorprendente, multi- sistema ARGB colorato.

Dispone inoltre di un waterblock in alluminio con una base in rame, un dissipatore di calore ad alette a getto ad alta densità e pompe che funzionano a un’alta velocità di 4000 giri / min. Le ventole supportano anche PWM (Pulse Width Modulation), un metodo di controllo intelligente della ventola in grado di regolare la velocità di rotazione in base alla temperatura per ottenere i migliori risultati di raffreddamento. Una deviazione dai vecchi modelli di waterblock è il posizionamento della pompa dell’acqua all’interno del radiatore, che riduce l’usura e il rumore della CPU.

TEAMGROUP: componenti di alto livello

Il dispositivo di raffreddamento ARGB T-FORCE SIREN GD360E è dotato di pompe ultra potenti che funzionano a una velocità di 4000 giri/min, offrendo un’eccezionale efficienza di raffreddamento e bassi livelli di rumorosità. La pompa è combinata con ventole con cuscinetti fluidodinamici, consentendo al dispositivo di raffreddamento di essere in grado di mantenere bassa la rumorosità anche ad alte velocità, per consentire ai giocatori di godersi la bellissima illuminazione ARGB e prestazioni eccezionali senza distrazioni.

Oltre ad avere una perfetta compatibilità con i numerosi socket Intel e AMD esistenti, il nuovo dissipatore a liquido supporta anche i più recenti socket Intel LGA 1700 e AMD AM5. Il dispositivo di raffreddamento a liquido per CPU ARGB All-in-One T-FORCE SIREN GD360E, progettato in modo intelligente e meticolosamente realizzato, offre ai consumatori la flessibilità assoluta per creare le proprie configurazioni personalizzate. Per maggiori informazioni visitate il sito internet dedicato.

