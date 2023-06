TEAMGROUP: ritorno al COMPUTEX 2023 con tante novità

TEAMGROUP al COMPUTEX 2023: annunciate tante novità. Presentati i nuovi prodotti eccezionali che raggiungono nuove vette tecnologiche

TEAMGROUP, marchio leader nel settore delle memorie, torna al COMPUTEX 2023 con il tema “DAZZLE.CHILL.INTEGRATE”. Ha presentato sei nuovi prodotti nelle categorie delle memorie, delle soluzioni di raffreddamento e dei dispositivi di archiviazione. Questi prodotti saranno mostrati per la prima volta al COMPUTEX (5/30-6/2). Mettendo in mostra le ultime soluzioni di raffreddamento e la tecnologia di illuminazione RGB “aurora” di TEAMGROUP come punti salienti della grande mostra. La mostra di quest’anno è suddivisa in due aree espositive per i nuovi prodotti di T-FORCE e T-CREATE. Oltre a un grande schermo LED a gradiente che mostrerà la tecnologia RGB leader del settore di T-FORCE, ci saranno aree di esposizione fisiche per i nuovi prodotti. Ognuna delle quali creerà un’esperienza interattiva coinvolgente.

TEAMGROUP al COMPUTEX 2023: T-FORCE XTREEM ARGB DDR5

La T-FORCE XTREEM ARGB DDR5 è dotata di innovativi tubi luminosi. Questi utilizzano acrilico nero traslucido e design multiottici per visualizzare un flusso di luce simile a un’aurora. Il diffusore di calore opaco di XTREEM ARGB DDR5 è realizzato in lega di alluminio nero da 2 mm di alta qualità. Questo è stato sottoposto a estrusione di alluminio, lavorazione CNC, sabbiatura e anodizzazione nera; tutto ciò per creare un materiale unico che combina la durezza e la durata del basalto e la consistenza morbida della sabbia nera della spiaggia. È disponibile in una varietà di frequenze che vanno da 7.000 MHz a 8.266 MHz. Inoltre è stato progettato appositamente per i giocatori che desiderano prestazioni estreme e un’illuminazione RGB abbagliante.

T-FORCE XTREEM DDR5: Overclocking estremo e raffreddamento invincibile

La nuova memoria T-FORCE XTREEM DDR5 Overclocking è disponibile con frequenze a partire da 7.000MHz~8.266MHz. Offrendo le velocità più elevate dell’intera serie T-FORCE DDR5. Per ottenere il massimo potenziale di overclocking, XTREEM DDR5 utilizza un diffusore di calore in lega di alluminio di alta qualità da 2 mm di spessore. A questo si aggiunge un gel di silicone altamente termoconduttivo per fornire un effetto di raffreddamento superbo. Il diffusore di calore in due pezzi ha un design a pinna obliqua ed è trattato con sabbiatura e anodizzazione nera. Questa gli conferiscono una texture opaca di basso profilo che ricorda la sabbia nera della spiaggia. In cima, il glorioso logo T-FORCE aggiunge un tocco maestoso ed elegante all’aspetto generale.

Raffreddatore a liquido All-In-One per CPU T-FORCE SIREN GA360 ARGB

Il raffreddatore a liquido All-In-One per CPU T-FORCE SIREN GA360 ARGB è stato sviluppato in collaborazione tra T-FORCE e ASETEK Designworks. È dotato della più recente pompa ASETEK V2 di settima generazione, di motori ad alta efficienza di nuova generazione e della tecnologia PWM di controllo intelligente. Questa consente una regolazione precisa e in tempo reale delle velocità del motore del blocco dell’acqua e della ventola in base alle temperature della CPU. Producendo un’efficienza di raffreddamento ottimale con un consumo energetico minimo.

Le prestazioni di raffreddamento di altissimo livello lo rendono perfetto per le CPU multi-core Intel e AMD di nuova generazione. Il dissipatore a liquido utilizza un blocco d’acqua e una ventola ARGB “aurora” e supporta diversi programmi di controllo dell’illuminazione. Offrendo ai giocatori una splendida visualizzazione simile a un’aurora. Nello spirito dell’ecocompatibilità, l’intero processo di produzione di SIREN GA360 è conforme alla direttiva RoHS e l’imballaggio è realizzato con materiali riciclabili. Consentendo al GA360 di offrire incredibili prestazioni di gioco e di sostenere un ambiente più verde. Oltre a presentare il GA360, TEAMGROUP presenterà al COMPUTEX il primo dissipatore a liquido per SSD all-in-one del settore, appositamente progettato per SSD Gen5 PCIe con brevetto di invenzione di Taiwan.

TEAMGROUP al COMPUTEX 2023: serie T-FORCE DARK AirFlow Cooler / SSD M.2 PCIe Gen5

L’SSD T-FORCE DARK AirFlow Cooler Series / Gen5 M.2 PCIe dovrebbe raggiungere una velocità massima di lettura e scrittura sequenziale di oltre 12.000 MB/s e 11.000 MB/s, rispettivamente. Rendendolo il più veloce SSD PCIe Gen5 di punta di T-FORCE. Il raffreddatore T-FORCE DARK AirFlow è dotato di un dissipatore ad alette in alluminio dal design esclusivo con strati multipli e tubi di calore passanti. Questi aumentano in modo significativo l’area termicamente conduttiva. Unitamente a un dispositivo di raffreddamento attivo della ventola e a un design di raffreddamento sfaccettato, aiuta l’SSD M.2 PCIe Gen5 a eliminare le fonti di calore e a mantenere temperature operative ottimali quando funziona a piena velocità. L’unità SSD M.2 PCIe T-FORCE Gen5 supporta anche S.M.A.R.T., un software di monitoraggio intelligente brevettato. Questo consente agli utenti di comprendere a colpo d’occhio le informazioni sullo stato dell’unità SSD e di eseguire controlli e regolazioni in modo semplice e rapido.

Unità flash TEAMGROUP C231 USB3.2 Gen 2

EAMGROUP C231USB Flash Drive è dotato di interfaccia USB3.2 Gen 2 ad alta velocità. Velocità massima di lettura e scrittura fino a 1000MB/s e grande capacità fino a 2TB. Ciò consente di trasferire facilmente video 4K UHD, accedere a immagini ad alta definizione o eseguire il backup di grandi quantità di file. C231 utilizza un connettore Type-C, che è supportato da una varietà di dispositivi e consente un facile inserimento grazie alla sua forma simmetrica. Il suo comodo meccanismo push-and-slide elimina inoltre la necessità di conservare il tappo, rendendo il trasferimento dei dati ancora più semplice. L’elegante esterno in metallo nero opaco di C231 aggiunge un tocco di stile alla collezione di dispositivi quotidiani degli utenti, mentre il design dei fori consente di agganciarlo a portachiavi, zaini o altri accessori per facilitarne il trasporto e la conservazione in viaggio.

TEAMGROUP al COMPUTEX 2023: unità flash TEAMGROUP C175 ECO USB3.2 Gen1

L’unità flash TEAMGROUP C175 ECO USB3.2 Gen1 è realizzata con il 75% di plastica PCR (riciclata post-consumo) e riduce le emissioni di carbonio fino al 69%. In prospettiva, per ogni 100.000 C175 ECO vengono eliminate le emissioni di 203.000 fogli di carta A4. Oltre a dare una nuova vita alla plastica riciclata, C175 ECO è dotato di una clip di archiviazione nascosta che riduce la possibilità di perdita del tappo e quindi l’inquinamento ambientale. Con la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, i design eco-compatibili e la vita ecologica, possiamo proteggere meglio il nostro pianeta.

Con il rapido sviluppo della DRAM DDR5 e dell’SSD PCIe Gen5, TEAMGROUP continua a essere un pioniere del settore con 26 anni di ricca esperienza di mercato e forti capacità di ricerca e sviluppo. Quest’anno alla COMPUTEX 2023 saranno sei i nuovissimi prodotti che verranno presentati; una gamma completa di memorie di fascia alta, dispositivi di archiviazione e periferiche hardware. Inoltre mostreranno anche in modo appropriato il concetto centrale di design di TEAMGROUP: “DAZZLE.CHILL.INTEGRATE”. Invitiamo tutti i partner a visitare il nostro stand alla COMPUTEX 2023 per vivere un’esperienza visivamente straordinaria e scoprire le nostre capacità di sviluppo dei prodotti in continua crescita.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità di casa TEAMGROUP per il COMPUTEX 2023 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).