TEAMGROUP: presentati i nuovi SSD T-FORCE DARK AirFlow I e RT-X120 ARGB

TEAMGROUP lancia il raffreddatore SSD T-FORCE DARK AirFlow I e la ventola RT-X120 ARGB. Due nuovi prodotti di raffreddamento per SSD nuova generazione Gen 5

T-FORCE, la divisione gaming di TEAMGROUP, ha annunciato oggi l’aggiunta di nuovi dissipatori alla sua gamma. Tra questi troviamo il dissipatore per SSD T-FORCE DARK AirFlow I e la ventola T-FORCE RT-X120 ARGB.

TEAMGROUP offre una soluzione di raffreddamento completa per le temperature più elevate delle unità SSD PCIe Gen 5 durante le alte velocità di trasferimento. Ciò in risposta al rapido sviluppo dei prodotti di storage consumer, in particolare alla transizione dalle unità SSD PCIe Gen 4 alle unità SSD PCIe Gen 5,

Il raffreddatore TEAMGROUP consente alle unità SSD di mantenere temperature operative ottimali e di ottenere un funzionamento stabile ad alta velocità per periodi prolungati; offrendo ai consumatori un’esperienza di lettura e scrittura impeccabile con le ultime unità SSD Gen 5.

Dettagli sui nuovi SSD T-FORCE DARK AirFlow I e RT-X120 ARGB di TEAMGROUP

Il raffreddatore SSD T-FORCE DARK AirFlow I ha ottenuto quest’anno il brevetto Taiwan Utility Model Patent. Utilizza una struttura brevettata a doppio strato in grafene per il raffreddamento. Ha due heat pipe in rame puro da 5 mm di diametro con alette di raffreddamento in lega di alluminio multistrato; queste gli consentono di moltiplicare l’area di raffreddamento e accelerare il trasferimento e la dispersione del calore.

Inoltre, è dotato di una ventola intelligente PWM ad alta pressione; questa può regolare con precisione la velocità della ventola in base alla temperatura per rimuovere efficacemente il calore accumulato nelle alette di alluminio.

La struttura di raffreddamento utilizza:

grafene ultrasottile brevettato , un eccellente materiale conduttivo termico,

, un eccellente materiale conduttivo termico, una maggiore area di raffreddamento ,

, una ventola PWM intelligente ad alta pressione

ad alta pressione e altri metodi di raffreddamento per far funzionare le unità SSD M.2 2280 Gen 5 in modo stabile e trasferire il calore a velocità estremamente elevate. Creando così il radiatore attivo per unità SSD M.2 2280 Gen 5 dalle prestazioni più elevate.

Ventola RT-X120 ARGB di TEAMGROUP

La ventola T-FORCE RT-X120 ARGB utilizza un design unico delle pale a forma di anello e un eccezionale ammortizzatore. La sua struttura rinforzata concentra il flusso d’aria e aumenta la pressione del vento, rendendola efficace in una varietà di ambienti.

Inoltre, il suo design è in grado di ridurre al minimo il rumore della ventola durante il funzionamento ad alta velocità. La ventola RT-X120 ARGB è dotata di un motore ad alta velocità con cuscinetti sigillati a olio con una durata di vita fino a 50.000 ore. Supporta la tecnologia intelligente PWM ad alta pressione e una serie di software per il controllo dell’illuminazione; rendendo più facile per i giocatori creare un sistema RGB con colori unici e brillanti.

Disponibilità dei nuovi SSD T-FORCE DARK AirFlow I e RT-X120 ARGB di TEAMGROUP

Per tenere il passo con l’evoluzione delle prestazioni delle unità SSD PCIe Gen 5, TEAMGROUP ha lanciato l’ultimo dissipatore per unità SSD T-FORCE DARK AirFlow I. Questo consente ai giocatori di sfruttare le elevate velocità di lettura e scrittura delle unità SSD Gen 5.

La ventola T-FORCE RT-X120 ARGB consente ai giocatori di creare configurazioni personalizzate. Entrambi i prodotti saranno disponibili su Amazon in Nord America nel mese di ottobre. Se volete mettere le mani sui nuovi prodotti di raffreddamento di T-FORCE e sulle informazioni relative alla disponibilità, rimanete sintonizzati sulle ultime notizie sul sito ufficiale e sui canali di social media di TEAMGROUP.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi SSD T-FORCE DARK AirFlow I e dell’RT-X120 ARGB ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).