TEAMGROUP MP34Q M.2 ed ENDURANCE CARD: velocità e capienza

Il produttore taiwanese TEAMGROUP annuncia l’SSD PCIe TEAMGROUP MP34Q M.2 e la scheda di memoria HIGH ENDURANCE CARD. Due dispositivi che vogliono coniugare velocità e capacità

Per soddisfare la domanda del mercato di storage di dati ad alta capacità, TEAMGROUP ha annunciato oggi due prodotti di storage ad alte prestazioni e ad alta capacità: l’SSD PCIe TEAMGROUP MP34Q M.2, che utilizza QLC Flash e l’interfaccia PCIe Gen3x4 e viene fornito con capacità fino a 8TB; e la HIGH ENDURANCE CARD progettata per i sistemi di sorveglianza ad alta risoluzione. Che si tratti di apparecchiature informatiche o sistemi di sicurezza utilizzati a casa o in azienda, TEAMGROUP fornisce soluzioni di aggiornamento affidabili per coloro che cercano le migliori prestazioni e stabilità.

TEAMGROUP MP34Q M.2: un SSD per tanti dati

Oggi la società ha annunciato l’unità SSD TEAMGROUP MP34Q M.2 PCIe, che utilizza QLC Flash e l’interfaccia PCIe Gen3x4. Supporta anche NVMe 1.3 e le tecnologie Dual Cache: SLC Cache e DRAM Cache Buffer. L’SSD MP34Q M.2 PCIe offre un’enorme capacità fino a 8 TB, eccellenti velocità di lettura/scrittura fino a 3.400/3.000 MB/s e una garanzia ufficiale di cinque anni con l’acquisto, in modo che i consumatori possano acquistare e aggiornare con fiducia.

TEAMGROUP HIGH ENDURANCE: velocità e capacità per le riprese di sorveglianza

La SCHEDA HIGH ENDURANCE progettata specificamente per le apparecchiature di sorveglianza ha una classe di velocità V30 e supporta la registrazione e la riproduzione 4K e Full-HD. Con caratteristiche multi-protettive e ad elevata durabilità, non solo può resistere sia alle alte che alle basse temperature, ma è anche antiurto, impermeabile, antistatico e resistente ai raggi X. Inoltre, fornisce prestazioni di archiviazione stabili a lungo termine per carichi di lavoro ad alta intensità di scrittura. La SCHEDA HIGH ENDURANCE è dotata di capacità fino a 256 GB e consente di leggere e scrivere 40.000 ore di filmati di sorveglianza, rendendola la scheda perfetta per l’archiviazione di sistemi di sicurezza avanzati.

Disponibilità e prezzi

L’SSD TEAMGROUP MP34Q M.2 PCIe sarà disponibile dalla metà di agosto 2021 con i seguenti prezzi:

2TB, 299.99 dollari

4TB, 699.99 dollari

8TB, 1299.99 dollati

La scheda di memoria TEAMGROUP HIGH ENDURANCE sarà disponibile dalla metà di agosto 2021 con i seguenti prezzi:

64GB, 12.99 dollari

128GB, 21.99 dollari

256GB, 35.99 dollari

