TEAMGROUP lancia l’unità SSD USB T-FORCE M200: tutti i dettagli

Tramite comunicato stampa, TEAMGROUP ha reso noto il lancio della nuova unità SSD USB T-FORCE M200, che per qualche motivo è ispirata a motivi militari: scopriamo insieme tutti i dettagli

TEAMGROUP è una delle aziende leader mondiali in costante e continua ricerca e sviluppo di prodotti che vanno incontro ai bisogni più disparati. L’unità portatile esterna SSD M200 lanciata da T-FORCE, il brand dedicato al gaming dell’azienda, riesce ad integrare un design ispirato a motivi militari ad un massimo di 8 TB di spazio. Inoltre, è anche provvista della tecnologia di raffreddamento a grafene brevettata proprio da TEAMGROUP, per performance stabili e durevoli nel tempo. Il design dell’SSD ha anche vinto il titolo 2021 GOOD DESIGN Award, paragonabile al premio Oscar per il design in Oriente, e sarà disponibile in tutto il mondo dall’inizio di dicembre 2021.

L’SSD è provvisto di una porta USB-C e viene fornito con un cavo da USB-C a USB-C e un cavo da USB-C a USB-A. Quindi può tranquillamente essere usato con qualsiasi PC moderno dotato di porta USB-C. Dotato di un guscio particolarmente robusto, e ispirato non si sa per quale motivo ai fucili da cecchino, l’SSD M200 è stato maggiormente dettagliato in un video analisi fornito dalla stessa TEAMGROUP. Ve lo lasciamo qua sotto.

TEAMGROUP fornisce maggiori dettagli sul nuovo SSD USB M200 di T-FORCE in un video

L’SSD portatile esterno T-FORCE M200 è una memoria allo stato solido moderna e ultra leggera USB3.2 Gen2X2 che pesa solo 83g ed ha una velocità di scrittura/lettura fino a 2,000MB/S, oltre ai già citati 8TB di spazio. Oltre alla tecnologia di raffreddamento al grafene di TEAMGROUP, l’SSD M200 è provvisto di una struttura metallica che aumenta la superficie di raffreddamento e garantisce trasmissioni stabili. Nelle intenzioni di T-FORCE, l’SSD M200 diventerà di vitale importanza per tutti i consumatori che conservano file di grandi giochi AAA o video 4K e 8K UHD.

Fateci sapere qua sotto, nella sezione commenti, che cosa ne pensate del nuovo SSD USB M200 di T-FORCE, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!