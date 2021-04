TEAMGROUP: International Wallpaper Design Contest 2021 per vincere un PC

TEAMGROUP organizza l’edizione 2021 dell’International Wallpaper Design Contest che mette in palio tantissimi premi tra cui un vero e proprio PC per content creator dal valore di 3000 dollari. Vediamo i dettagli

In risposta alla crescente domanda odierna di contenuti creativi, TEAMGROUP, produttore leader nel campo delle memorie per PC, sta organizzando l’International Wallpaper Design Contest 2021 tramite il suo marchio T-CREATE, incentrato sui creatori. Da oggi fino al 30 aprile, TEAMGROUP invita cordialmente ci reatori di tutto il mondo a partecipare. Si spera che i creatori possano esprimere la loro positività interiore e lo spirito di diffondere convinzione, speranza e amore fraterno nei momenti di difficoltà attraverso l’arte.

TEAMGROUP: ecco l’International Wallpaper Design Contest 2021

Per promuovere la creatività e incoraggiare le menti creative in tutto il mondo, TEAMGROUP organizza questo concorso di design con il tema “Stay Safe, Stay Creative” e offre numerosi premi, tra cui un PC dal valore di 3.000 dollari per il vincitore del primo premio e un kit di memoria della serie T-CREATE, un SSD di grande capacità e una scheda madre ASUS ProArt B550-CREATOR compatibile per il vincitore del secondo premio. Coloro che daranno sfogo alla creatività, composizione, bellezza e rilevanza tematica nei loro progetti avranno tutti la possibilità di vincere un premio spettacolare. TEAMGROUP dà il benvenuto a tutti i creatori che parteciperanno e condivideranno la loro stimolante creatività con il mondo!

Incoraggiamo i creatori di tutto il mondo a presentare opere uniche in grado di esprimere appieno la loro abilità artistica in questo concorso di design per sfondi di PC e smartphone. Per mostrare apprezzamento per i partecipanti e la loro creatività senza limiti, TEAMGROUP ha invitato due creator dall’estero a unirsi e trasmettere lo spirito del marchio di T-CREATE progettando con il tema “Stay Safe, Stay Creative”. Potrete trarre ispirazione da questi concept e portare avanti nuove idee creative. Provate subito a partecipare al concorso, tutte le informazioni sono disponibili nel sito ufficiale di TEAMGROUP. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!