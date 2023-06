TEAMGROUP e ASETEK Designworks presentano il nuovo T-FORCE SIREN GA360 ARGB

TEAMGROUP e ASETEK Designworks presentano il dissipatore a liquido all-in-one T-FORCE SIREN GA360 ARGB. Raffreddamento di livello superiore potenziato dall’intelligenza artificiale

Il dissiptore a liquido all-in-one T-FORCE SIREN GA360 ARGB è stato sviluppato nell’ambito della prima collaborazione tra TEAMGROUP e ASETEK Designworks. Utilizza la più recente pompa ASETEK V2 di settima generazione e motori di nuova generazione ad alta efficienza.

Inoltre la tecnologia PWM di controllo intelligente, che consente di regolare con precisione e in tempo reale le velocità del motore del blocco dell’acqua; inoltre controlla la velocità della ventola in base alle temperature della CPU per ottenere un raffreddamento ottimale. Il motore della pompa aggiornato ha contribuito ad aumentare la portata e a ridurre l’impedenza, migliorando ulteriormente l’efficienza operativa.

Grazie a questi miglioramenti, il dissipatore è in grado di fornire prestazioni di raffreddamento eccellenti mantenendo un consumo energetico minimo. Non è solo una soluzione di raffreddamento di alto livello per la nuova generazione di CPU multi-core Intel e AMD, ma è anche rispettosa dell’ambiente.

Dichiarazioni in merito al nuovo dissipatore a liquido all-in-one T-FORCE SIREN GA360 ARGB

Il dissipatore a liquido T-FORCE SIREN GA360 ARGB All-in-One è dotato di una testa e di una ventola aurora ARGB. Questi supportano vari software di controllo dell’illuminazione come: ASUS Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ, GIGABYTE RGB Fusion 2.0 e MSI Mystic Light Sync.

Consentendo così di godere delle massime prestazioni di un dissipatore a liquido di fascia alta e di creare la propria configurazione di illuminazione. SIREN GA360 non solo è compatibile con un’ampia gamma di piattaforme di schede madri Intel e AMD, ma supporta anche l’ultima generazione di socket Intel LGA 1700 e AMD AMR. Consentendo ai giocatori di tutto il mondo di godere della massima esperienza di gioco con il loro rig splendidamente illuminato.

Disponibilità

Nello spirito del rispetto dell’ambiente, l’intero processo di produzione di SIREN GA360 è conforme alla normativa RoHS e la confezione è realizzata con materiali riciclabili. Grazie alle caratteristiche di risparmio energetico del motore della pompa di ultima generazione, il GA360 è in grado di fornire un raffreddamento incredibile. Contribuendo al contempo a mantenere un ambiente più verde.

Il raffreddatore a liquido T-FORCE SIREN GA360 ARGB All-in-One sarà disponibile su Amazon in Nord America a partire da luglio.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo dissipatore a liquido all-in-one T-FORCE SIREN GA360 ARGB di TEAMGROUP ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).