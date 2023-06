TEAMGROUP: arriva la scheda di memoria PRO+ MicroSDXC UHS-I U3 A2 V30

E voi? Cosa ne pensate di questa scheda di memoria PRO+ MicroSDXC UHS-I U3 A2 V30 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Questa scheda, disponibile nelle capacità di 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB, è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi intelligenti , fotocamere e altre apparecchiature. Ha superato test rigorosi per il suo design impermeabile, antipolvere, antiurto, antistatico, anti raggi X e resistente a temperature estreme. Gli utenti possono registrare e giocare in tutta tranquillità.

Non solo è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi mobili e fotocamere, ma consente anche ai consumatori di sperimentare video e foto in 4K ad alta definizione e di custodire ogni momento prezioso.

