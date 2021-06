TEAMGROUP ELITE DDR5: comincia l’era della RAM DDR5

Il noto produttore taiwanese TEAMGROUP annuncia i suoi kit di memoria TEAMGROUP ELITE DDR5, i primi moduli di memoria RAM DDR5 per desktop

Alla fine del 2020, TEAMGROUP ha raggiunto un accordo di cooperazione con i principali produttori di wafer DRAM e ha iniziato a lavorare sulla tecnologia DDR5. Da allora, TEAMGROUP si è dedicata alla ricerca e allo sviluppo di moduli RAM DDR5, collaborando con vari importanti produttori di schede madri per garantire che ogni fase del processo di ricerca e sviluppo fosse sottoposta a test completi e per fornire prodotti della più alta qualità che l’industria abbia mai visto. TEAMGROUP è oggi leader del settore in quanto annuncia il lancio ufficiale del primo modulo di memoria DDR5 al mondo per desktop, il TEAMGROUP ELITE U-DIMM DDR5, che si stima sarà disponibile sulle principali piattaforme EC per i consumatori di tutto il mondo tra la fine di giugno e l’inizio luglio.

TEAMGROUP ELITE DDR5: ecco i primo moduli RAM DDR5 per PC desktop

Al momento del lancio iniziale, il modulo di memoria RAM TEAMGROUP ELITE DDR5 avrà una capacità di 16 GBx2 e una frequenza di 4800 MHz, con una tensione di 1,1 V e timing CL40-40-40-77, conforme alle specifiche standard definite dall’associazione JEDEC. Rispetto alla frequenza standard massima di 3200 MHz nella generazione DDR4, la DDR5 è in grado di aumentare la velocità fino al 50%. La bassa tensione di 1,1 V è anche più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla generazione precedente; per garantire la minima interferenza di rumore per il modulo di memoria, la gestione dell’alimentazione viene trasferita dalla scheda madre alla memoria con un IC di gestione dell’alimentazione aggiuntivo (PMIC) per un controllo del carico del sistema più efficace. La caratteristica più incredibile di ELITE DDR5 è quella di permettere il raddoppio della capacità dei banchi che passa da 16 GB della versione DDR4 ai 32 GB nella versione DDR5 grazie alla milgiore struttura del circuito integrato, fornendo una raddoppiata disponibilità di memroia. È inoltre disponibile un ECC (codice di correzione degli errori) incluso nell’IC DRAM per il ripristino automatico dell’unità DRAM, garantendo che i sistemi DRAM con DDR5 possano ottenere livelli di stabilità più elevati.

Disponibilità

Il modulo di memoria è applicabile alle schede madri Intel serie 600 con compatibilità DDR5. La DDR5 di TEAMGROUP sarà disponibile a livello globale alla fine di giugno e il lancio iniziale del prodotto arriverà sugli scaffali di Amazon US, Newegg, Amazon Japan e varie importanti piattaforme EC in Europa. Giocatori, preparatevi per il primo assaggio della prossima generazione e abbracciate la gloria della nuova era DDR5 con TEAMGROUP.