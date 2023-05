TCL: arriva TAB 11 con il nuovissimo display 2K NXTVISION

TCL TAB 11 è il nuovo tablet di casa TCL. Pronto a regalarvi un’esperienza “da cinema” grazie al nuovissimo display 2K NXTVISION

TCL, azienda pioniera nella tecnologia dei display e nelle esperienze smart a prezzi accessibili, presenta TCL TAB 11. Questo è il più recente tablet del brand in grado di offrire un’esperienza cinematografica su un display 2K da 11 pollici in formato 5:3. Alimentato da una batteria da 8000mAh, TCL TAB 11 offre fino a 10 ore di streaming online. Inoltre è dotato di una fotocamera frontale grandangolare da 8MP per videochiamate in HD. Il nuovo tablet presenta inoltre un’elegante finitura in alluminio, un design sottile e leggero e quattro altoparlanti con Digital Theatre System per un’esperienza audio coinvolgente.

Dichiarazioni in merito al nuovo tablet TCL TAB 11

Grazie all’impegno di TCL per l’innovazione e all’esperienza nella produzione di tecnologia dei display, TCL TAB 11 è stato progettato per offrire prestazioni ottimali sia per la produttività che per l’intrattenimento,

ha dichiarato David Derrida, Product Director Europe di TCL Communication.

Il display 2K NXTVISION, le solide prestazioni e l’eccezionale durata della batteria rendono TCL TAB 11 un compagno versatile e affidabile per utenti di tutte le età. Le sue funzionalità Eye Care assicurano inoltre un utilizzo dello schermo confortevole e sicuro. Siamo entusiasti di introdurre sul mercato un tablet così ricco di funzioni e dal prezzo contenuto.

Caratteristiche del nuovo tablet TCL TAB 11

La migliore esperienza visiva con il più ampio rapporto schermo/scocca e tecnologia NXTVISION

Uno dei tablet attualmente più competitivi sul mercato

Batteria super potente

Sistema operativo Android 13

Design leggero e ultrasottile

Modalità di lettura multiple

Più dettagli e colori grazie all’ampio schermo con tecnologia NXTVISION & EYE CARE

TCL TAB 11 è dotato di un ampio display 2K da 11 pollici con una risoluzione di 2000 x 1200 pixel e un rapporto schermo/scocca dell’85%. Grazie alla tecnologia NXTVISION Visual Enhancement di TCL, il nuovo tablet offre una qualità dell’immagine straordinaria, con colori più intensi e nitidi. Include anche funzioni per la cura degli occhi come: la riduzione della luce blu, la modalità di visualizzazione ottimizzata alla luce del sole e la modalità Dark Mode per una visione sempre confortevole.

Batteria potenziata con ricarica inversa

In termini di prestazioni, il tablet è alimentato da 4GB di RAM e 64GB di memoria ROM, fornendo ampio spazio per le attività quotidiane e l’intrattenimento. La batteria da 8000mAh supporta fino a 10 ore di streaming online. Inoltre offre funzionalità di ricarica inversa, consentendo di fungere da power bank di emergenza per dispositivi Android e iOS.

Videochiamate ininterrotte, audio coinvolgete e design alla moda

TCL TAB 11 è disponibile in Europa nella versione Wi-Fi, per soddisfare le necessità degli utenti che preferiscono godersi l’intrattenimento nel comfort della propria casa. Il tablet offre un’esperienza audio coinvolgente e ricca di bassi grazie ai quattro altoparlanti, Sound Booster e Digital Theatre System. Inoltre, la fotocamera frontale grandangolare da 8MP è perfetta per videochiamate HD chiare e vivaci. TCL TAB 11 inoltre presenta un’elegante finitura in alluminio e un innovativo design della fotocamera posteriore che risolve il problema dello spazio per l’antenna. La T-Pen opzionale offre 4.096 livelli di sensibilità per un’esperienza di disegno e scrittura naturale, rendendo il dispositivo ancora più versatile.

TCL tablet TAB 11: UI & Google Kids Space

Il sistema operativo di TCL TAB 11, basato su Android 13, è ottimizzato per gli schermi di grandi dimensioni. La funzione Google Kids Space garantisce un’esperienza a misura di bambino. Mentre l’interfaccia utente TCL include le funzioni PC Mode e Floating Window per una maggiore produttività e multitasking. TCL TAB 11 è disponibile nella colorazione Dark Gray al prezzo suggerito di € 199,90.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo tablet di casa TCL ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).