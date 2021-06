T-Force Cardea Z44Q: presentato il nuovo SSD PCIe4.0 da TEAMGROUP

Da pochissimo presentanto, in due diverse varianti da 2 e 4 TB, il nuovo SSD T-Force Cardea Z44Q PCIe 4.0 da TEAMGROUP, scopriamolo

Appena presentato il nuovo SSD ammiraglio di TEAMGROUP, parliamo del T-Force Cardea Z44Q PCIe 4.0. Doppio modulo di raffreddamento brevettato, QLC Flash e interfaccia PCIe Gen 4×4 in grado di supportare l’ultimo standard NVMe1.4. I clienti avranno carta bianca: potranno scegliere le specifiche in base alle loro esigenze.

Specifiche tecniche

Le velocità in lettura/scrittura raggiungeranno fino a 5.000/4.000 MB/s. Parliamo di un incremento di circa 10 volte rispetto ai comuni SSD. Paerliamo, chiaramente, di un pioniere della nuova era, nonché l’ammiraglio e la scelta numero uno per i videogiocatori.

Il T-Force Cardea Z44Q PCIe 4.0 ha a bordo un dissipatore brevettato in alluminio ad alta resistenza che può moltiplicare gli effetti del raffreddamento. Un secondo dissipatore ultrassotile ha un volume ultraleggero per un facile montaggio e una bassa interferenza con l’hardware presente nel case. Entrambi i moduli sono efficaci nel raffreddare a dovere l’SSD, redendolo un’ottima aggiunta all’SSD PCIe in quanto a raffreddamento e prestazioni.

Voi cosa ne pensate di questo nuovo SSD? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continute a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.