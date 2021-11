T-Force Cardea A440 PRO: Teamgroup presenta il suo nuovo SSD ultraveloce

Teamgroup ha da poco presentato il nuovo T-Force Cardea A440 PRO, SSD che raggiunge le masisme velocità teoriche della Gen4x4, scopriamolo

Finalmente è stato rilasciato da TEAMGROUP il nuovo T-Force Cardea A440 PRO, SSD ultraveloce che raggiunge velocità di lettura/scrittura fino a 7.400/7.000 MB/s.

Caratteristiche tecniche

Questo nuovo T-Force Cardea A440 PRO è dotato del dissipatore di calore a lamelle in alluminio brevettato. Struttura ottimale per la rimozione del calore sfruttando un flusso d’aria ventilato. Tra l’altro, le alette in alluminio sono disposte in maniera tale da aumentare le superfici di raffreddamento migliorando, così, l’efficienza. In questo modo l’A440 PRO si attesta più freddo del 48% rispetto ad altri SSD senza raffreddamento supplementare.

L’unità SSD proposta da TEAMGROUP offre anche l’opzione di un dissipatore di calore in grafene ultrasottile come mezzo di raffreddamento. Questa sfrutta l’elevata conduttività termica del materiale. Il design ultrasottile migliora l’efficacia di raffreddamento del 9% ed è totalmente compatibile con diverse schede madri. I due moduli di dissipazione sono confezionati singolrmente e ciascuno è disponibile con capacità di archiviazione di 1, 2 e 4 TB.

Compatibilità e conclusioni

T-Force Cardea A440 PRO supporta inoltre gli ultimi standard NVMe 1.4 ed è compatibile con gli standard PCIe3.0 e PCIe4.0 utilizzando la più recente tecnologia RRL (Read Recovery Level) per assicurare longevità al prodotto. Ultime, ma non per importanza, le tecnologie relative al PLM (Predictable Latency Mode) che riduce efficacemente la latenza e l’usura i lettura/scrittura per migliorare la qualità del servizio.

Cosa ne pensate del nuovo SSD di Teamgroup? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.