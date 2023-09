T-CREATE: il sub-brand di TEAMGROUP lancia Master DDR5 OC R-DIMM

TEAMGROUP T-CREATE lancia MASTER DDR5 OC R-DIMM. Creazione di una nuova generazione di memorie DDR5 con una tecnologia innovativa

T-CREATE, il sub-brand creatore del fornitore globale di memorie TEAMGROUP, ha lanciato oggi T-CREATE MASTER DDR5 OC R-DIMM. Una memoria DIMM registrata DDR5 ECC in overclocking. La serie MASTER di T-CREATE è progettata specificamente per workstation e server. Grazie alle sue specifiche elevate e all’ampia capacità, soddisfa pienamente le esigenze dei professionisti nella gestione di progetti su larga scala, nell’analisi di grandi serie di dati e nell’esecuzione simultanea di più applicazioni specializzate.

La scheda T-CREATE MASTER DDR5 OC R-DIMM è dotata di un diffusore di calore in un unico pezzo con fori di ventilazione e silicone termoconduttivo per una rapida dissipazione del calore. È inoltre dotata di ECC on-die, che consente ai sistemi di funzionare in modo più stabile e di fornire prestazioni eccellenti.

Dettagli sulla nuova T-CREATE MASTER DDR5 OC R-DIMM

Il modulo di memoria T-CREATE MASTER è una memoria DIMM registrata ECC per overclocking, disponibile con frequenze di 6000 MHz, 6400 MHz e 6800 MHz. Quando il modulo è abbinato a schede madri per workstation, la capacità di memoria può raggiungere un’enorme quantità di 384 GB; consentendo ai creatori professionisti di completare rapidamente tutti i tipi di lavoro e di godere della flessibilità creativa che deriva dalle grandi capacità.

Oltre all’ECC on-die che corregge gli errori di bit all’interno del chip DRAM, la memoria MASTER supporta anche una funzione ECC; questa corregge gli errori al di fuori del chip e risolve la corruzione dei dati, consentendo un funzionamento stabile e una maggiore tranquillità durante la creazione. La MASTER R-DIMM è compatibile con le schede madri per workstation della serie W790; inoltre è pensata per professionisti creativi, sviluppatori e ingegneri. In combinazione con la potenza di calcolo dei più recenti processori Intel Xeon. La memoria T-CREATE MASTER DDR5 OC R-DIMM offre prestazioni e stabilità incredibili per la creazione di contenuti, il rendering grafico e le applicazioni più impegnative delle workstation di fascia alta.

Un design elegante

Il design di T-CREATE MASTER DDR5 OC R-DIMM è sobrio ed elegante e combina bellezza e sostanza per offrire ai creatori un look unico ed elegante. Con l’evoluzione della tecnologia delle piattaforme, TEAMGROUP continuerà a sviluppare e perfezionare le diverse possibilità di memoria. Allo stesso tempo, T-CREATE lancerà prodotti ad alta frequenza e grande capacità per soddisfare le esigenze dei creatori professionisti in vari settori.

Le T-CREATE MASTER DDR5 OC R-DIMM saranno disponibili in kit DDR5 6800 da 4x16GB e 8x16GB a Taiwan e in Nord America nel mese di ottobre. Per informazioni dettagliate sulle vendite, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle ultime notizie sul sito web ufficiale e sui canali di social media di TEAMGROUP.

