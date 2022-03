Surface Days: tanti sconti sul Microsoft Store

Non perdete i Surface Days per portare uno dei prodotti Microsoft a casa con un prezzo davvero conveniente

Il Microsoft Store annuncia anche quest’anno il consueto appuntamento con i Surface Days, due settimane di sconti e offerte imperdibili che, da oggi fino al 24 marzo, offriranno agli amanti dei dispositivi Surface la possibilità di acquistare una selezione di prodotti a prezzi vantaggiosi, con sconti fino al 30%. Protagonisti della promozione lanciata dal Microsoft Store il nuovissimo 2in1 Surface Pro 8, Surface Go 3, mentre per i laptop grandi offerte per Surface Laptop Go e Surface Laptop 4.

Portabilità e versatilità: i 2in1 firmati Surface in promozione per i Surface Days

Dotato di un ampio touchscreen da 13 pollici e progettato per ottenere il meglio di Windows 11, Surface Pro 8 combina la potenza di un portatile e la flessibilità di un tablet, grazie all’esclusivo sostegno e alla possibilità di avvalersi della tastiera staccabile con scomparto per conservare e ricaricare la Penna Slim Pen (acquistabili separatamente). Disponibile nelle colorazioni Platino o Grafite, il 2in1 si arricchisce dei processori Intel Evo Core di undicesima generazione e due porte Thunderbolt 4 che garantiscono la potenza necessaria per tutti i carichi di lavoro. Surface Pro 8 è disponibile ad un prezzo ribassato del 17%, con un risparmio fino a 385 €.

Dispositivo costruito appositamente per passare da un’attività all’altra in maniera fluida, ideale per studenti e famiglie, Surface Go 3 è il Surface touchscreen 2in1 più versatile della gamma, che arriva sul mercato con un processore Intel Core e un’autonomia in grado di coprire un’intera giornata di lavoro. Surface Go 3 è inoltre dotato del nuovo sistema operativo Windows 11, che permette all’utente di essere produttivo anche in mobilità. In occasione dei Surface Days, è possibile acquistare sullo store di Microsoft un pacchetto vantaggioso che include Surface Go 3 con tastiera cover inclusa a partire da soli 599 €. Con soli 30 € in più, l’utente potrà scegliere il colore della tastiera tra quelli attualmente disponibili.

Eleganza e funzionalità: Surface Laptop 4 e il Surface Laptop Go

Per gli utenti che preferiscono avvalersi di un form-factor più tradizionale, fino al 16 marzo sono previsti sconti vantaggiosi per Surface Laptop 4 e Surface Laptop Go. In particolare, Surface Laptop 4, disponibile nella versione con display touchscreen 3:2 PixelSense da 13,5″ o nel modello da 15″, con finiture di metallo nell’elegante colorazione nera o platino, garantisce un’esperienza di utilizzo fluida, perfetta per rispondere a tutte le esigenze moderne di multitasking. In occasione dei Surface Days, è possibile acquistare il device con uno sconto fino al 18%, risparmiano fino a 400 €.

Per chi, invece, è alla ricerca di un dispositivo con un ottimo rapporto qualità/prezzo, Surface Laptop Go è disponibile con uno sconto fino al 27%, con ribassi fino a 220 €. Dotato di un’autonomia massima di 13 ore, touchscreen PixelSense da 12,4 pollici e videocamera HD integrata, Surface Laptop Go è il modello Surface Laptop più leggero e, con soli 15.69 mm di spessore, è facile da trasportare e da utilizzare a casa o in mobilità.

Tutte le offerte

A questo link sono disponibili tutte le offerte sui device e accessori Microsoft Surface, incluso la possibilità di usufruire di uno sconto fino al 10% per studenti, insegnanti e famiglie. Infine, lo store di Microsoft offre spedizione e resi gratuiti su tutti i prodotti, 90 giorni di assistenza gratuita e 60 giorni di garanzia sul prezzo dei dispositivi Surface. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!