Successo Amazon Gaming Week: prolungata la promozione di MSI

Ben ritrovati amici di tuttotek. eh si, avete capito bene! Visto il grande successo dell’Amazon Gaming Week, l’azienda MSI estenderà la sua promozione sui propri notebook fino al 22 Maggio 2022.

I modelli che possono essere acquistati a prezzi vantaggiosi ancora per qualche settimana sono davvero numerosi, e possono variare da prezzi di fascia medio/bassa a modelli con prezzi di fascia alta.

Di seguito potremo dare un’occhiata da vicino alle offerte più convenienti, nonché ai vari modelli messi a disposizione dall’azienda MSI.

Modelli in promozione | Amazon Gaming Week: prolungata la promozione di MSI

I prodotti MSI in promozione vanno dai modelli entry level, come, ad esempio, il compatto MSI GF63, in vendita a 899 euro, anziché 1099 euro, fino al potentissimo Raider GE66, equipaggiato con grafica NVIDIA GeForce RTX3080 e CPU Alder Lake i7, ideale per chi ricerca davvero il massimo in fatto di gaming notebook, che è in vendita a 3.199 euro anziché 3.499 euro.

Per chi è alla ricerca di un laptop per giocare e con un ampio display da 17,3” non dovrà lasciarsi sfuggire il GP76 Leopard e il Pulse GL 76, entrambi con GPU NVIDIA serie 3000 e rispettivamente in vendita a 1.999 euro e 1.699 euro, con sconti tra i 300 e i 500 euro.

Sempre dotati di GPU serie 3000 sono diversi modelli dell’esclusiva serie Katana GF66, con prezzi a partire da 999 euro (prezzo originale 1299), il sottile e leggero GS66 Stealth, in promozione a soli 1649 euro (750€ di sconto), e l’elegante Stealth 15M, in vendita a 1699 euro, anziché 1899 euro.

Considerazioni finali | Amazon Gaming Week: prolungata la promozione di MSI

Considerando l’avvicinarsi della scadenza relativa alla promozione di MSI, il mio consigli per gli “appassionati” e per i veri gamer è quello di non farsi sfuggire questa occasione.

Guardando le offerte ad una ad una potrete notare il notevole risparmio su una vasta gamma di prodotti di altissimo livello. Per ulteriori informazioni e acquistare i notebook scontati fino al 22 maggio 2022 visitare il sito.

