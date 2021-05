Il primo concept store di Lenovo in Europa, Spazio Lenovo, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale

Il progetto Spazio Lenovo con il prestigioso riconoscimento internazionale A’ Design Award, nella categoria Interior Space and Exhibition Design, ha ricevuto il Silver Design Award 2020-2021.

Il progetto “Spazio Lenovo” sarà protagonista della mostra tematica Best Italian Interior Design Selection, organizzata da Platform presso la Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia di Venezia in concomitanza dei primi tre mesi della Biennale di Architettura dal 22 maggio al 22 agosto 2021, una panoramica sulla progettazione degli interni e sui luoghi dell’abitare nel mondo ad opera dei migliori progettisti italiani ed internazionali. Ecco i dettagli.

Spazio Lenovo: premiato con il design Award 2020-21

Spazio Lenovo, il primo concept store di Lenovo in Europa, realizzato in collaborazione con il designer Alessandro Luciani, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale nell’ambito del design. Alessandro Luciani è stato premiato per il progetto Spazio Lenovo con il prestigioso riconoscimento internazionale A’ Design Award. Le parole del designer;

È per me motivo di orgoglio aver lavorato a fianco di un team fantastico come quello di Lenovo Italia. Abbiamo condiviso le nostre visioni e sancito una grande collaborazione con tutti, fornitori inclusi: e i risultati sono solo all’inizio. Sono convinto che la progettazione in ambito retail dovrà essere sempre più orientata a creare ambientazioni esperienziali e di vere relazioni umane che possano trasmettere emozioni e sensazioni di naturale benessere. Sicuramente qualcosa che rimanda ad un nuovo Rinascimento, ma anche qualcosa che a me fa pensare molto al movimento artistico dell’impressionismo. Il coinvolgimento emotivo e le relazioni saranno sempre più fondamentali, così come l’impiego di materiali più naturali ed ecosostenibili il tutto perfettamente integrato con le più moderne tecnologie, ambito in cui Lenovo è leader

Nella motivazione del premio leggiamo di come, si sia puntato nel mettere al centro le persone, a creare un filo conduttore comune, accorciando la distanza tra il mondo esterno, en plein air, e quello interno, chiuso, tipico di un punto vendita tradizionale. Un ambiente funzionale contaminato da 13 colonne di vero verde all’interno, da una pavimentazione che evoca quella dei giardini, da una illuminazione a LED, vetri dicroici e grandi videowall per una comunicazione interamente digitale.

Questo spazio è stato ottimizzato per rendere facile il passaggio delle persone da un’attività all’altra. Le diverse aree sono tutte progettate per offrire esperienze immersive. Vi lasciamo alle parole di Giulia Lupidi, Spazio Lenovo Manager;

Spazio Lenovo è stato inaugurato meno di un anno fa e si sta già affermando come punto di riferimento, sia per l’architettura d’interni, sia per il suo ruolo di ecosistema sociale e culturale nel contesto della città di Milano, un vero punto di incontro fra pubblico, privato e cittadini. Siamo davvero orgogliosi dei prestigiosi riconoscimenti che sono stati tributati al design di Spazio Lenovo, testimonianza della visione di Alessandro Luciani, oltre che di quella di Lenovo, volta a creare un ambiente dove non solo i visitatori possono prendere contatto con le tecnologie che ci aiutano a migliorare la nostra vita di tutti i giorni, ma anche fare un’esperienza davvero coinvolgente

