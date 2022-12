Sony: TV, cuffie, monitor e tante altre idee regalo per Natale

Sony ci propone tantissime idee regalo per questo Natale per soddisfare le esigenze di ogni utente. Scopriamo insieme tutti i prodotti

È ormai iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il periodo più atteso da grandi e piccini. In questo periodo si cercano di ultimare tutti i regali, nella speranza di poter trovare il dono giusto per i nostri cari. Se avete ancora qualche dubbio a riguardo, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra sezione. In questo articolo invece andremo a trattare le idee regalo che Sony propone per questo Natale.

Tutte le idee regalo di Sony, dal gaming alla fotografia, per questo Natale

Le cuffie gaming wireless INZONE H9, con tecnologia 360 Spatial Sound per gaming ed eliminazione del rumore, assicurano un suono potenziato e riflessi prontissimi, per un gioco davvero coinvolgente. Grazie a questa tecnologia e all’hardware di Sony potrai sentire i tuoi avversari prima che ti vedano e capire quanto sono distanti, superando ogni record. Sia che giocate da PC o da PlayStation, avrete sempre il miglior sound possibile.

Sony Inzone H9 Cuffie Gaming Wireless Con Cancellazione Del Rumore, Bianco Nero, 29.1 x 27.8 x 11.2 Cm

Continuiamo l’esplorazione nel mondo gaming con il monitor INZONE M9, un top di gamma gaming dotato di 4K HDR Full Array. Con tempi di reazione più rapidi e grazie alla frequenza di aggiornamento di 144 Hz e IPS 1 ms GtG (Grey to Grey), potrete vivere un’esperienza di gioco totalizzante e immersiva. Grazie alla tecnologia Full Array Local Dimming, la luce viene orientata esattamente dove serve, per vedere ancora più profondamente zone d’ombra e di luce, avvistando i nemici che si aggirano furtivamente nel buio e individuando oggetti nelle zone di luce con maggiore chiarezza.

Monitor da gioco Sony INZONE M9 da 27 pollici: 4K 144Hz 1ms full array con attenuazione locale Modello HDMI 2.1 VRR 2022, Nero

Se invece preferite giocare comodamente seduti sul vostro divano, Sony propone il top di gamma QD-OLED XRA95K della linea BRAVIA OLED. È dotato del design minimale “One Slate”, con cornici sottilissime e un supporto a pedana “invisibile”, per lasciare la scena alla qualità dello schermo. A95K assicura un contrasto autentico dell’immagine offrendo colori brillanti e neri puri. L’audio segue perfettamente l’azione con immagini e suoni in totale armonia per un’esperienza di intrattenimento davvero coinvolgente.

Per migliorare l’esperienza acustica, la società giapponese ci propone due soundbar: la Sony HT-A3000 e la Sony HT-A5000. La soundbar Dolby Atmos HT-A3000 a 3.1 canali di Sony è dotata della tecnologia Vertical Surround Engine, oltre agli altoparlanti X-Balanced, per offrire un livello sonoro incredibile. Abbinata ai TV BRAVIA compatibili regala la migliore qualità audio video di Sony per un un’esperienza audiovisiva coinvolgente. HT-A5000, la soundbar premium a 5.1.2 canali di Sony, è l’alleato perfetto per rendere il vostro TV BRAVIA ancora più immersivo, con un suono avvolgente e cristallino, grazie alla tecologia 360 Spatial Sound Mapping, per goderti tutti i contenuti video con la magia di un audio Dolby Atmos.

Per gli amanti della musica troviamo lo speaker portatile Sony SRS-XE200. Facile da trasportare, grazie al pratico cinturino da polso, è costruito con materiali antiurto che proteggono le componenti interne. Il suo design permette al suono di essere distribuito in maniera uniforme, raggiungendo un campo sonoro sempre più ampio e, grazie alla scelta di materiali riciclati, questa linea di Sony è anche attenta all’ambiente.

Lo speaker di Sony SRS-XG300 garantisce un suono potente e di qualità elevata con bassi profondi e audio nitido, grazie agli speaker X-Balanced, ai tweeter e ai radiatori passivi. È perfetto da portare ovunque con una pratica maniglia retraibile e resistente, anche alle feste più movimentate, grazie alla resistenza ad acqua e polvere. L’illuminazione multicolore, che cambia a ritmo di musica, porterà anche un po’ di allegria ai momenti di svago, senza preoccuparsi di ricaricarlo, grazie a una durata della batteria fino a 25 ore.

Se siete alla ricerca di cuffie over-ear, le WH-1000XM5 sono il punto di riferimento che fa al caso vostro. Racchiudono la migliore tecnologia di eliminazione del rumore con un audio eccezionale per un’esperienza di ascolto semplicemente straordinaria. Per questa cuffia a padiglione Sony sceglie dei materiali votati alla comodità: oltre alla straordinaria leggerezza (solo 250 gr), sono dotate di rivestimento in similpelle morbida e un archetto rinnovato rispetto alla generazione precedente per utilizzarle più a lungo, senza quasi accorgersene. Grazie al nuovo software V1, la cancellazione del rumore è perfezionata e contrasta anche i suoni più forti, come le raffiche di vento all’esterno, per un isolamento totale all’occorrenza.

Se invece desiderate qualcosa di più discreto, Sony offre leggerezza, dimensioni ridotte, cancellazione del rumore e alta risoluzione, tutto racchiuso nelle Linkbuds S. La cancellazione del rumore e l’ambient sound permettono di scegliere quando rimanere in contatto con i suoni ambientali naturali e quando sfruttare l’isolamento dall’esterno per il massimo della concentrazione. E grazie all’autonomia di 20 ore ascoltare musica e chiamate non sarà certo un problema.

Passiamo adesso a vedere quali sono le idee regalo fotografiche di Sony per questo Natale. Iniziamo con una fotocamera espressamente dedicata al Vlog, la ZV-1F. Questa fotocamera ha specifiche pensate per chi vuole di più per la creazione di contenuti, mantenendo compattezza e praticità. L’obiettivo ultra-grandangolare integrato garantisce un prodotto già pronto per l’utilizzo “out of the box” e il touchscreen LCD orientabile è l’ideale per modificare funzioni e importazioni avendo sempre tutto sott’occhio.

Sempre dedita a questa pratica troviamo anche la Vlog Camera ZV-E10, che eredita molte caratteristiche tecniche dalle mirrorless serie Alpha di Sony e le racchiude in un corpo in magnesio leggero e confortevole. La qualità dell’immagine di alto livello è garantita dal sensore CMOS APS-C da 24.2MP, già montato su diverse mirrorless di fascia alta, mentre il microfono direzionale interno è ottimizzato per catturare i suoni registrando chiaramente le voci anche in mezzo alla folla.

Sony Alpha ZV-E10 | Fotocamera Vlog con obiettivo intercambiabile mirrorless APS-C (schermo girevole per vlogging, video 4K, messa a fuoco automatica degli occhi in tempo reale) Nero

Dulcis in fundo troviamo la Full-Frame vincitrice del premio EISA ’20-’21, la Alpha 7 IV. Questa fotocamera vanta la possibilità di scattare foto perfette con una risoluzione fino a 240 megapixel. La mirrorless gode anche di grandi migliorie tecniche per quanto riguarda l’autofocus che può rilevare volto e occhi dei soggetti, agganciandoli indissolubilmente. Anche il comfort è studiato nel minimo dettaglio, garantendo un grip di prima qualità e tasti facili da raggiungere e da utilizzare, rendendo l’esperienza di scatto sempre più comoda e gradevole.

Sony Alpha 7 IV Fotocamera Mirrorless Full Frame 33 MP, 10 Fps, 4K60p, Nero

Questi erano tutti i prodotti proposti da Sony come idee regalo per questo Natale. Per non perdervi ulteriori news relative agli universi hardware, elettronico e fotografico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!