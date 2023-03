Sony presenta la gamma TV BRAVIA XR 2023

Sony ha annunciato il lancio della gamma di televisori BRAVIA XR 2023 con Cognitive Processor XR, la nuova frontiera dell’intrattenimento domestico

Quattro i nuovi modelli previsti: X95L Mini LED, X90L Full Array LED, A95L QD-OLED e A80L OLED, tutti dotati di funzioni pensate per immergere completamente gli utenti nell’emozione di film, videogiochi, contenuti in streaming e non solo.

Ecco i nuovi TV BRAVIA XR 2023

I TV BRAVIA XR 2023 possono contare su un Cognitive Processor XR aggiornato con la nuovissima tecnologia XR Clear Image, che ottimizza la riduzione del rumore e la nitidezza dei movimenti per riprodurre scene d’azione adrenaliniche, a prova di effetto mosso.

Il processore, inoltre, consente un miglior controllo della retroilluminazione per aumentare le zone di Local Dimming, incrementare la luminosità e ridurre l’effetto alone (blooming).

Tutti i modelli si avvalgono del sistema Acoustic Center Sync che permette di sincronizzare il sistema audio del televisore con il canale centrale di una Soundbar Sony compatibile, trasformandolo nell’altoparlante centrale per un’esperienza cinematografica davvero coinvolgente.

