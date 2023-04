Sony Electronics lancia le cuffie MDR-MV1 per monitor

Il modello MDR-MV1 abbina la riproduzione accurata nel campo dell’audio spaziale con la qualità e il comfort desiderati dai tecnici e dai creatori audio

Sony ha annunciato le cuffie MDR-MV1 per monitor, progettate per tecnici del suono professionisti e autori musicali.

Scopriamo insieme le nuove MDR-MV1

Le cuffie combinano la qualità audio con un’indossabilità e un’affidabilità di lunga durata. Il design aperto sul retro consente una riproduzione accurata di un’ampia gamma di suoni, e le rende una scelta idonea per il mixaggio e il controllo audio spaziale immersivo, come 360 Reality Audio, nonché di suoni stereo con capacità ad alta risoluzione.

“Con l’ascesa dell’audio spaziale e dei servizi di streaming musicale di alta qualità, stiamo assistendo a una richiesta di cuffie in grado di soddisfare e arricchire qualsiasi esigenza di tipo immersivo”, ha dichiarato James Leach, Category Head for Connected Content Acquisition di Sony Europe. “La lunga tradizione di Sony nel settore audio viene messa in evidenza con l’introduzione delle MDR-MV1, una nuova opzione flessibile ed elegante, utilizzabile in ambiente domestico o in studio. Le cuffie privilegiano il comfort, evidenziano la maestria di Sony e garantiscono una lunga durata, offrendo agli utenti la possibilità di riprodurre accuratamente i suoni nel modo in cui l’artista intendeva farli sentire”.

Diamo un’occhiata alle caratteristiche audio, al comfort e design

Le cuffie MDR-MV1 offrono un’ampia riproducibilità audio spaziale e un posizionamento accurato dell’oggetto sonoro in uno spazio a 360 gradi, oltre a un suono nitido, ad alta risoluzione e ricco di sfumature, con una gamma di frequenza eccezionalmente ampia e a un’accurata scena sonora. Le unità driver sviluppate specificatamente per queste cuffie offrono una riproduzione eccezionalmente ampia (5 Hz – 80 kHz) con alte frequenze naturali. Questo rende più facile per i professionisti acquisire il posizionamento e la spazialità e i dettagli nei cambiamenti di elaborazione del suono. La struttura delle cuffie, aperta sul retro, riduce i suoni riflessi all’interno ed elimina le risonanze acustiche, riproducendo con precisione informazioni e audio spaziale ricchi e naturali.

Queste caratteristiche affidabili ne favoriscono l’utilizzo negli ambienti professionali di mixaggio e mastering, soddisfacendo gli standard più elevati dei tecnici audio.

Progettate all’insegna del comfort, le cuffie MDR-MV1 sono dotate di cuscinetti traspiranti e sono volutamente leggere, morbide e aderenti per offrire un’esperienza piacevole anche dopo ore di utilizzo. Le cuffie MDR-MV1 includono un cavo sostituibile e staccabile di alta qualità con connettori in alluminio tornito e un adattatore mini-jack stereo per facilitarne l’uso in ambito professionale.

“Per creare esperienze di ascolto straordinarie per lo streaming e l’audio immersivo, è importante che gli artisti e i professionisti degli studi di registrazione dispongano di apparecchiature audio adatte a queste tecnologie”, ha dichiarato Mike Piacentini, Mastering Engineer, Battery Studio, Sony Music Entertainment. “Le cuffie MDR-MV1, sviluppate dal team Headphone Engineering di Sony in collaborazione con gli specialisti musicali di Sony, offre ai creatori che mixano in studio o a casa un nuovo punto di riferimento affidabile per le moderne esigenze dell’ingegneria del suono.”

Inoltre, le cuffie MDR-MV1 funzioneranno perfettamente con il servizio 360 Virtual Mixing Environment (360VME) di Sony, appena annunciato, per liberare i creatori dai vincoli spaziali e migliorare la capacità di riproduzione, praticamente in ogni luogo.

Si prevede che le cuffie aperte sul retro saranno disponibili nell’aprile 2023.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove cuffie Sony MDR-MV1? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).