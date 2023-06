Sony Electronics: annunciata la linea di display professionali BRAVIA HDR 4K

Sony Electronics annuncia una linea di display professionali BRAVIA HDR 4K che include come opzione un rivestimento antiriflesso nero profondo

Sony Electronics aggiunge 15 display professionali BRAVIA HDR 4K al proprio ampio portafoglio con il lancio delle serie BZ50L, BZ40L, BZ35L e BZ30L. Ottimizzate per ambienti commerciali che richiedono affidabilità, qualità delle immagini ed elevata compatibilità.

Con opzioni che coprono le esigenze high-end, mid-range e standard, e dimensioni da 43″ a 98″, la nuova linea comprende un’ampia gamma di display in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Integrando al tempo stesso le caratteristiche preferite dagli utenti Pro BRAVIA, come:

qualità impareggiabile dell’immagine,

angolo di visione più ampio,

funzioni professionali studiate accuratamente

un’intelligente piattaforma System on a Chip (SoC).

15 nuovi modelli orientati alla sostenibilità, con dimensioni che vanno da 43 a 98 pollici e integrano le caratteristiche professionali più richieste.

Dettagli sulla nuova linea di display professionali BRAVIA HDR 4K di SONY

La nuova linea comprende la luminosa serie BZ40L, che offre un trattamento d’avanguardia del pannello, che la differenzia dai display concorrenti presenti sul mercato. Il rivestimento Deep Black Non-Glare Coating della serie BZ40L offre un’opacità elevata e una bassa riflettanza, pur conservando la profondità del nero e un contrasto elevato.

Con l’evoluzione della nostra offerta di display professionali BRAVIA, cerchiamo di soddisfare le esigenze più recenti dei nostri clienti, privilegiando al contempo la sostenibilità, e lo abbiamo fatto ampliando la nostra gamma e integrando nuove tecnologie che rispondono alle esigenze dei clienti in un portafoglio di schermi ad alta trasparenza, antiriflesso e antiabbaglianti, in grado di supportare l’installazione in ambienti luminosi e con elevata luminosità ambientale,

ha dichiarato Christopher Mullins, Head of BRAVIA Professional, Sony Europe.

Gli utenti di apparecchiature audio-video professionali continuano a fidarsi dei display professionali Sony per la qualità delle immagini, la flessibilità, la gamma delle dimensioni e la facilità d’uso, e siamo certi che apprezzeranno l’eccezionale combinazione di funzioni delle nuove opzioni, studiate per rispondere alle sfide dell’odierno panorama commerciale in continua evoluzione.

Nuovi display professionali SONY BRAVIA HDR 4K: modelli

Il modello di punta, BZ50L, con elaborazione Sony XR e qualità impareggiabile dell’immagine, può vantare una luminosità di 780 nit in un display di grandi dimensioni. Ulteriori caratteristiche salienti del modello BZ50L da 98″ includono una riduzione del peso del 22% circa e una cornice di spessore ridotto del 28% rispetto alla serie professionale BRAVIA BZ40J.

Per rendere il modello di grandi dimensioni più trasportabile e facile da installare, nella parte inferiore del display sono integrate maniglie orizzontali ergonomiche, mentre le maniglie verticali sono posizionate nella parte superiore. L’elevata luminosità senza riflessi della serie BZ40L con elaborazione X1 raggiunge i 700 nit con opacità del 47% e assenza di riflessi. Tranne per il modello FW-85BZ40L, che raggiunge i 650 nit con il 58% di opacità, senza alcuna perdita di contrasto:

I modelli disponibili sono:

FW-85BZ40L (85″)

FW-75BZ40L (75″)

FW-65BZ40L (65″)

FW-55BZ40L (55″)

Serie BZ35L e serie BZ30L

Le serie BZ35L migliorata è caratterizzata da una maggiore capacità di archiviazione, 550 nit di affidabile luminosità e processore X1:

FW-85BZ35L (85″)

FW-75BZ35L (75″)

FW-65BZ35L (65″)

FW-55BZ35L (55″)

La serie completa BZ30L viene offerta in una gamma completa di dimensioni, modalità di elaborazione professionale X1, capacità di mirroring e luminosità di 440 nit:

FW-85BZ30L (85″)

FW-75BZ30L (75″)

FW-65BZ30L (65″)

FW-55BZ30L (55″)

FW-50BZ30L (50″)

FW-43BZ30L (43″)

Sostenibilità

Tutti i 15 modelli integrano elementi sostenibili: dall’uso della plastica riciclata SORPLAS alla riduzione dell’inchiostro sui cartoni. Fino al supporto opzionale e all’ECO Dashboard per una migliore comprensione del consumo energetico in base alla configurazione delle impostazioni.

Altre caratteristiche comuni sono il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la definizione delle preimpostazioni in un solo passaggio per facilitare la configurazione e la personalizzazione. Oltre al design uniforme della cornice, l’installazione flessibile con possibilità di montaggio verticale e inclinato, il supporto per l’installazione di più display. Infine presente il logo laterale per realizzare una disposizione integrata.

La serie BZ50L, BZ40L e BZ35L include una maggiore capacità di archiviazione interna di 32 GB, che ne aumenta la flessibilità e la facilità d’uso. Tutti i modelli presentano un nuovo attacco VESA standard allineato in posizione centrale per facilitarne il montaggio. Il line-up presenta anche un design comune dello chassis per scegliere facilmente i modelli con la luminosità più adatta senza dover riprogettare l’installazione.

Display professionali BRAVIA HDR 4K di SONY: Disponibilità

Il nuovo line-up di display professionali BRAVIA supporterà anche l’Alliance Partner Network di Sony. Consentendo un’integrazione e una compatibilità ancora maggiori con fornitori di soluzioni affermati ed emergenti per applicazioni aziendali, didattiche, nei trasporti e nel retail.

Si prevede che tutti i modelli della serie L, BZ30L, BZ35L, BZ40L e BZ50L saranno disponibili in Europa dall’agosto 2023. I nuovi display professionali BRAVIA sono forniti con un pacchetto PrimeSupport di 3 anni e in opzione è possibile acquistare un’estensione di 2 anni.

Per supportare ulteriormente il lancio dei nuovi modelli, è ora disponibile per i clienti il tool BRAVIA Supervisor di Sony. Questo semplifica le installazioni dei display professionali BRAVIA 4K. BRAVIA Supervisor. Inoltre rivoluziona l’implementazione e la configurazione dei display professionali BRAVIA sul posto di lavoro. Consentendo alle aziende di risparmiare tempo e denaro.

E voi? Cosa ne pensate di questi display professionali BRAVIA HDR 4K ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).