Sony: con le cuffie INZONE un bonus regalo da 50,00 euro

Sony offre fino a 50,00 euro da utilizzare sul PlayStation Store a fronte dell’acquisto delle cuffie da gaming INZONE

Dal 14 Ottobre al 14 Novembre 2022, chi acquista una cuffia INZONE H9, riceverà un credito di 50,00 euro, mentre per l’INZONE H7 il credito sarà di 25,00 euro. L’operazione promozionale è condotta in collaborazione con Sony Interactive Entertainment (SIE). I bonus saranno utilizzabili, oltre che sul PlayStation Store, per tutti gli acquisti effettuati presso i rivenditori autorizzati tra il 14 Ottobre e il 14 Novembre 2022 (compreso).

Cuffie da gaming SONY INZONE

La gamma INZONE comprende due nuove cuffie wireless, INZONE H9 con 32 ore di durata della batteria e INZONE H7 con 40 ore di durata della batteria. Entrambi i modelli sono dotati di un microfono a stelo regolabile verso l’alto, con una funzione “Mute”, che semplifica la comunicazione con i membri del team nel gioco.

INZONE H9 & INZONE H7

Basandosi sull’esperienza di Sony (clicca qui per maggiori info sull’azienda) nelle tecnologie per cuffie, i diaframmi di INZONE H9 e INZONE H7 hanno una forma unica. Questa è stata creta per consentire alle cuffie di produrre suoni precisi ad alta frequenza, così come basse frequenze potenti e profonde, per un’esperienza di gioco coinvolgente.

Caratteristiche delle cuffie da gaming INZONE

INZONE H9 sono delle cuffie da gaming wireless con cancellazione del rumore. Rilevamento preciso del bersaglio con 360° Spatial Sound for gaming e tecnologia avanzata che ottimizza l’acustica. Potrai gioca per ore grazie all’archetto e ai padiglioni comodi, alla cancellazione del rumore e alla modalità Ambient Sound. Sono garantite 32 ore di durata della batteria e una ricarica rapida di 10 minuti che offre fino a 1 ora di gioco.

Le INZONE H7 sono cuffie da gaming wireless. Possiedono un rilevamento preciso del bersaglio con 360° Spatial Sound for gaming e tecnologia avanzata che ottimizza l’acustica. E’ possibile giocare per ore grazie all’archetto e ai padiglioni comodi. Sono garantite 40 ore di durata della batteria e ricarica rapida in 10 minuti che offre fino a 1 ora di gioco.

Nuovo aggiornamento firmware disponibile

Sony ha annunciato anche un aggiornamento del firmware per le cuffie da gaming INZONE H9 e H7 che i clienti possono scaricare e installare gratuitamente a partire dal 13 Ottobre 2022. L’aggiornamento del firmware migliora la qualità del suono in chiamata dei comandi vocali inviati all’interlocutore (miglioramento della qualità del microfono). In modo che la persona con cui si sta parlando mentre si gioca possa sentire la voce del giocatore più chiaramente. Per maggiori dettagli sulla promozione, visitare il sito.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova offerta di SONY e delle sue cuffie da gaming INZONE H9 e H7 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).