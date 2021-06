Sony BRAVIA: i nuovi display professionali per tutte le fasce

Il portafoglio di display professionali BRAVIA di Sony Electronics si arricchisce di ulteriori prodotti che rispondono alle esigenze B2B high-end ed entry-level. La gamma ora ampliata di opzioni flessibili unisce semplicità d’integrazione, controllo e funzionalità impeccabili a una qualità video superiore

Sony continua a espandere la sua line-up versatile di display professionali BRAVIA 4K HDR con le nuove serie BZ35J e BZ30J. Nati sulla scia dei modelli FW-32BZ30J da 32″ e FW-100BZ40J da 100″ già annunciati, i nuovi prodotti da 43″ a 75″ sono pensati per rispondere alle esigenze di ambienti corporate ed education di dimensioni variabili, dalle grandi sale conferenze e auditorium alle sale e spazi per riunioni di piccole dimensioni, senza dimenticare le applicazioni di digital signage diversificate.

Sony BRAVIA: ecco i nuovi display professionali

I nuovi display professionali BRAVIA integrano la modalità Pro, che permette agli utenti di personalizzare le impostazioni per soddisfare diversi comportamenti in base ad applicazioni e ambienti, mentre la configurazione “One step” assicura l’ottimizzazione rapida con la sola pressione di un pulsante. Il controllo IP assicura semplicità di installazione e integrazione grazie al supporto di partner chiave. In aggiunta, le funzionalità di mirroring dei nuovi display assicurano una connettività eccezionale tramite Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast built-in ed Apple AirPlay 2, per permettere agli utenti di controllare, trasmettere in streaming e condividere i contenuti in modo rapido e semplice. Damien Weissenburger, Head of Professional Displays and Solutions, Sony Europe:

Dopo numerose conversazioni con installatori e utenti, abbiamo progettato i nostri nuovi display professionali con tutte le funzionalità richieste, tra cui modalità Pro, configurazione “One Step”, controllo IP e funzionalità di mirroring, In aggiunta, l’implementazione del nostro processore X1 4K HDR assicura ai nuovi display solo il meglio in fatto di colore, contrasto e nitidezza, per immagini straordinarie che rispondono alle esigenze di un’ampia gamma di applicazioni e utenti B2B e consolidano ulteriormente i punti di forza evocati dal brand BRAVIA.

Entrambe le nuove serie di BRAVIA professionali offrono una nuova e potente piattaforma System-on-a-Chip (SoC), con sistema operativo Android integrato che assicura un’interfaccia potenziata per semplicità d’uso ed efficienza, avvio rapido e integrazione impeccabile con le applicazioni. Il design innovativo dei nuovi display include un logo sul lato e terminali che facilitano l’installazione per assicurare flessibilità e rispondere alle esigenze del mercato B2B. I prodotti integrano anche il più recente processore 4K HDR X1 che potenzia colore, contrasto, nitidezza e movimenti per produrre immagini impareggiabili, nonché la tecnologia TRILUMINOS PRO che offre immagini realistiche con un’ampia gamma di colori brillanti.

Il portafoglio di display professionali BRAVIA 4K HDR di Sony, che include i modelli BZ35J e BZ30J, è ideale per l’uso in ambienti corporate e istituti di formazione di qualsiasi dimensione, assicurando una visualizzazione dei contenuti precisa e nitida, che si tratti di caratteri di piccole dimensioni, diagrammi o rich media dinamici e dettagliati. I display professionali BRAVIA possono ottimizzare la qualità dei materiali di presentazione, le comunicazioni, le foto e i video migliorando le texture e l’espressività grazie alla nitidezza della risoluzione 4K e agli spazi colore HDR più realistici che riproducono con precisione un’ampia gamma di colori per immagini ad alto contrasto. La line-up completa di display professionali BRAVIA è disponibile in formati che vanno da 32″ a 100″.

I prodotti e disponibilità

La serie BZ35J high-end, che assicura una luminosità elevata di 560-570 nit con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, include:

FW-50BZ35J (50″)

FW-43BZ35J (43″)

La line-up entry-level BZ30J, che raggiunge 440 nit di luminosità con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, include:

FW-75BZ30J (75″)

FW-65BZ30J (65″)

FW-55BZ30J (55″)

FW-50BZ30J (50″)

FW-43BZ30J (43″)

FW-32BZ30J (32″, annunciato in precedenza, con luminosità di 300 nit)

Le serie BZ30J e FW-50BZ35J saranno in consegna nel corso dell’estate, mentre la serie FW-43BZ35J sarà disponibile in autunno. Ulteriori informazioni sui display professionali di Sony sono disponibili nel sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!