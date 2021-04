A maggio saranno disponibili i televisori Sony Full Array LED BRAVIA XR X90J, saranno dotati del rivoluzionario “Cognitive Processor XR”

Finalmente si potranno acquistare i TV Full Array LED BRAVIA XR X90J del colosso giapponese Sony. L’azienda ha difatti annunciato che tra meno di qualche settimana i televisori della serie BRAVIA XR X90J approderanno sul mercato. Vi avevamo parlato di questi televisori in questo articolo, oggi rivediamo le principali peculiarità degli apprezzati televisori dotati di qualità sonora eccelsa e processore Cognitive Processor XR.

Un innovativo processore in grado di sfruttare un metodo di elaborazione efficace rispetto all’IA convenzionale, per replicare le modalità di ascolto e visione del cervello umano.

Sony: arrivano i nuovi televisori Full Array LED 4K HDR

Quando osserviamo qualcosa, ci focalizziamo inconsciamente su alcuni punti. L’intelligenza cognitiva di Cognitive Processor XR divide lo schermo in numerose zone e individua la posizione del “punto focale” nell’immagine. Mentre l’intelligenza artificiale (IA) convenzionale è in grado di rilevare ed esaminare colori, contrasto, dettagli e tutti gli altri componenti dell’immagine solo separatamente, il nuovo Cognitive Processor XR esegue un’analisi incrociata simultanea, proprio come fa il nostro cervello. Questo processo fa sì che tutti gli elementi vengano regolati in modo congiunto tra loro, con un risultato finale nettamente migliore, in cui ogni fattore viene sincronizzato e la scena appare realistica, a livelli inarrivabili per l’IA convenzionale

Così Sony ha spiegato la direzione intrapresa con le nuove tecnologie proprietarie. L’azienda si è focalizzata sul processore Cognitive Processor XR nell’intento di incrementare la posizione del suono nel segnale, in modo da coordinare con precisione l’audio e le immagini sullo schermo.

Il sistema brevettato dovrebbe ottimizzare ogni tipologie di input sonoro, in qualità 3D surround per generare un’acustica immersiva e accuratissima. La tecnologia si occupa di analizzare e interpretare la quantità di dati. Dati questi che, veicolati da un algoritmo intelligente per ogni pixel, ogni fotogramma e ogni suono, restituiscono un effetto maggiormente realistico.

I TV Full Array mettono a disposizione sia una selezione degli ultimi titoli premium e classici SPE, sia la più ampia collezione IMAX Enhanced. E, per la prima volta nel settore, BRAVIA CORE vanta la tecnologia Pure Stream, che consente di ottenere una qualità quasi equivalente all’UHD BD lossless con lo streaming fino a 80 Mbps. Il modello X90J è secondo Sony, quello ideale per il gaming. Collegato a una console di nuova generazione, si avvale delle funzionalità HDMI 2.1, ad esempio, la visualizzazione in 4K a 120 fps, il VRR e l’ALLM, per assicurare una risposta immediata degli input.

Per la disponibilità si parla di maggio. Saranno disponibili in formato da 50, 55 e 65 pollici e, in un secondo momento sarà disponibile anche la versione da 75 pollici. Ecco un breve recap delle principali tecnologie offerte dai TV Sony;

Cognitive Processor XR : comprende le modalità di ascolto e visione umane e genera un’esperienza rivoluzionaria, che permette agli spettatori di immergersi completamente nei loro contenuti preferiti.

: comprende le modalità di ascolto e visione umane e genera un’esperienza rivoluzionaria, che permette agli spettatori di immergersi completamente nei loro contenuti preferiti. Combinando la precisione del pannello Full Array LED con XR Triluminos Pro e XR Contrast Booster , il dispositivo dà vita a un realismo supremo, con neri profondi e luminosità intensa.

, il dispositivo dà vita a un realismo supremo, con neri profondi e luminosità intensa. L’avanzata tecnologia XR Motion Clarity esegue un’analisi incrociata dei dati per garantire azioni fluide, luminose e nitide, senza sfocature.

esegue un’analisi incrociata dei dati per garantire azioni fluide, luminose e nitide, senza sfocature. La tecnologia di upscaling 4K XR ottimizza i segnali in 2K, portandoli a livelli vicini all’effettiva qualità 4K, per immagini dettagliate e straordinariamente realistiche.

ottimizza i segnali in 2K, portandoli a livelli vicini all’effettiva qualità 4K, per immagini dettagliate e straordinariamente realistiche. Compatibilità con la funzione HDMI 2.1 , inclusi 120 fps 4K, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) e eARC.

, inclusi 120 fps 4K, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) e eARC. Acoustic Multi-Audio e la tecnologia di elaborazione dei segnali sonori generano un audio perfettamente allineato alle immagini.

e la tecnologia di elaborazione dei segnali sonori generano un audio perfettamente allineato alle immagini. La tecnologia Ambient Optimization con sensore luminoso regola in automatico l’immagine e il suono in base all’ambiente circostante.

con sensore luminoso regola in automatico l’immagine e il suono in base all’ambiente circostante. Il design minimalista con Flush Surface estende al massimo la superficie dello schermo minimizzando la cornice, in modo che lo sguardo resti focalizzato sulla cosa più importante: l’immagine.

estende al massimo la superficie dello schermo minimizzando la cornice, in modo che lo sguardo resti focalizzato sulla cosa più importante: l’immagine. BRAVIA CORE: nato dalla collaborazione con Sony Pictures Entertainment, BRAVIA CORE è il punto d’incontro tra intrattenimento e tecnologia, sviluppato per aggiungere valore e rendere possibili esperienze uniche con la qualità Sony. Pre-caricati su tutti i nuovi modelli BRAVIA XR, gli utenti hanno a disposizione una selezione degli ultimi titoli premium e classici SPE e la più ampia collezione IMAX Enhanced .

nato dalla collaborazione con Sony Pictures Entertainment, BRAVIA CORE è il punto d’incontro tra intrattenimento e tecnologia, sviluppato per aggiungere valore e rendere possibili esperienze uniche con la qualità Sony. Pre-caricati su tutti i nuovi modelli BRAVIA XR, gli utenti hanno a disposizione una selezione degli ultimi titoli premium e classici SPE e la più ampia collezione . Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Google TV .

. Connettività immediata alla maggior parte dei dispositivi, inclusi Apple AirPlay 2 e HomeKit .

. Supporto Dolby Vision HDR e dell’audio immersivo di Dolby Atmos trasforma l’esperienza di intrattenimento grazie a una qualità d’immagine ultravivida e al suono che segue l’azione.

e dell’audio immersivo di Dolby Atmos trasforma l’esperienza di intrattenimento grazie a una qualità d’immagine ultravivida e al suono che segue l’azione. Compatibilità con Alexa e Assistente Google .

. Netflix Calibrated Mode offre contenuti Netflix con una qualità da studio e IMAX Enhanced regala immagini IMAX rimasterizzate e l’audio immersivo DTS.

offre contenuti Netflix con una qualità da studio e IMAX Enhanced regala immagini IMAX rimasterizzate e l’audio immersivo DTS. Calman Ready offre capacità di calibrazione avanzata e la possibilità di regolare con precisione le impostazioni, a livelli semplicemente impossibili con i parametri convenzionali.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.