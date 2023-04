Sonos presenta Era 300 ed Era 100

Hanno fatto il loro debutto Sonos Era 300 e Sonos Era 100, gli smart speaker di nuova generazione che inaugurano una nuova era dell’innovazione acustica e nel design

Era 300 è uno speaker nuovo, rivoluzionario e grintoso, pensato per offrirti la migliore esperienza di audio spaziale a tutto volume con Dolby Atmos, mentre Era 100 è una versione migliorata di Sonos One, lo speaker più venduto di Sonos.

Scopriamo insieme gli smart speaker di nuova generazione

La famiglia di speaker Era è stata ottimizzata da artisti e tecnici premiati per offrire un’esperienza d’ascolto ancora più coinvolgente, con nuove opzioni di connessione e tecnologia di ottimizzazione Trueplay. Era 300 ed Era 100 sono anche i primi speaker realizzati seguendo i nuovi standard di Sonos per una progettazione responsabile, che comprendono manutenzione a lungo termine, tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico e l’utilizzo di materiali riciclati da post consumo (PCR).

Era 300 (499 €) ed Era 100 (279 €) saranno disponibili in tutto il mondo a partire dal 28 marzo 2023.

“In un’epoca in cui il rumore di sottofondo è continuo, l’ascolto di qualità è più importante che mai. Il nostro obiettivo è creare un’esperienza d’ascolto emozionante e aiutare i nostri clienti a sperimentare la gioia e la vitalità trasmesse dalla musica e dai contenuti che preferiscono”, ha affermato Patrick Spence, CEO di Sonos. “La famiglia di smart speaker di nuova generazione Era rappresenta l’impegno di Sonos a innovare nel campo delle tecnologie audio, creare design responsabili e stabilire un legame profondo con la comunità dei creatori”.

Era 300: un audio spaziale senza paragoni con Dolby Atmos per chi crea contenuti e per chi li ascolta

È il primo speaker compatto ad avere sei driver potenti che proiettano il suono a destra, a sinistra, in avanti e verso l’alto per prestazioni audio mai viste, grazie a Dolby Atmos, che mette l’ascoltatore al centro dei film e della musica.

“Ha creato un nuovo modo di vivere musica e intrattenimento audio. Suono e musica prendono vita con una chiarezza e una profondità senza precedenti”

Ha affermato Kevin J. Yeaman, CEO di Dolby.

Progettato per l’audio spaziale: l’architettura acustica estremamente complessa di Era 300 è racchiusa in un elegante involucro a forma di clessidra più stretto nella parte centrale, appositamente proporzionato, orientato e perforato per migliorare la direzione e la diffusione del suono in modo da avvolgerti completamente.

Un audio surround incredibile: Era 300 è il primo speaker del brand capace di produrre un audio surround multicanale se usato come speaker posteriore in un sistema home theater.

Gli appassionati di film possono abbinare due Era 300 ad Arc o Beam (Gen 2) per creare un’esperienza Dolby Atmos ancora più gratificante che li catapulti nel cuore dell’azione.

Collaborazione intensa con il settore musicale: Sonos ha collaborato a stretto contatto con il proprio gruppo di artisti e di creatori di successo (compresi i membri del Sonos Soundboard) per ottimizzare meticolosamente Era 300 in modo che chi ascolta possa godersi il suono così come l’artista l’ha concepito e come è stato registrato in studio.

Sonos Era 300 sarà disponibile a partire dal 28 marzo 2023 in tutto il mondo al prezzo di 499 €.

Era 100: abbiamo reinventato lo speaker più emblematico della sua categoria

Era 100 è solo poco più grande di Sonos One, il suo predecessore, ma il software e l’hardware sono completamente nuovi, con un’architettura acustica di nuova generazione e un design che offre bassi profondi e un audio stereo ricco di sfumature.

Ora in modalità stereo: Due tweeter laterali producono alte frequenze nitide nei canali sinistro e destro per un’esperienza d’ascolto stereo ricca di sfumature, mentre un midwoofer di grandi dimensioni genera bassi sbalorditivi che non ti aspetteresti da uno speaker compatto.

Piccolo ma potente: l’involucro moderno e affusolato di Era 100 racchiude un audio e una tecnologia notevolmente migliorati ed è l’accessorio dal design raffinato perfetto per una libreria, il piano della cucina, un tavolo o un comodino.

Personalizza il tuo sistema: migliora la serata film aggiungendo una coppia di speaker posteriori Era 100 alla tua soundbar per creare un sistema audio surround, oppure abbina i due speaker per ottenere un audio stereo coinvolgente.

Design responsabile e di alta qualità pensato per tutti

Era 100 ed Era 300 sviluppano l’intramontabile estetica studiata per esaltare l’acustica di Sonos, in modo da rispondere alle sfide che sta affrontando l’ambiente e per offrire un’esperienza migliore a chi interagisce con i nuovi design. Ciò è reso possibile da un’interfaccia utente potente e aggiornata e da innovazioni che permettono agli speaker di durare più a lungo e consumare meno energia, oltre a consentire l’impiego di materiali riciclati.

Un audio più sostenibile: Era 100 ed Era 300 sono realizzati in plastica riciclata da post consumo (PCR), mentre la carta utilizzata per l’imballaggio è ottenuta al 100% da fonti sostenibili. Inoltre, gli speaker sono progettati per ridurre al minimo il consumo di elettricità, grazie a un consumo energetico di soli due watt quando sono inattivi e a una nuova funzionalità avanzata di sospensione.

Progettati per durare nel tempo: tutti e due gli speaker sono stati progettati perché tu possa utilizzarli a lungo a casa tua.

Per questo abbiamo privilegiato l’utilizzo delle viti rispetto a quello degli adesivi, così da facilitare la manutenzione e rendere più semplici lo smontaggio e la riparazione.

Interfaccia utente rinnovata e potente: Era 100 ed Era 300 hanno un’interfaccia utente rinnovata, intuitiva e potente, con un nuovo cursore capacitivo per la regolazione del volume che completa la gestione della musica veloce e attenta alla privacy offerta da Sonos Voice Control, l’app Sonos, Apple AirPlay 2 e il Bluetooth.

Nuove opzioni di connessione: riproduci tutti i tuoi contenuti audio preferiti tramite il Wi-Fi o il Bluetooth e collega direttamente altri dispositivi audio, come un giradischi, con un cavo ausiliario e l’adattatore line-in di Sonos.

Ottimizzazione Trueplay per un pubblico più ampio: la tecnologia Trueplay utilizza la serie di microfoni di Era 100 ed Era 300 per ottimizzare l’audio in base all’acustica dell’ambiente. Basta un tocco nell’app Sonos. L’ottimizzazione è disponibile sia per dispositivi iOS che per dispositivi Android.Era 300

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).