Solidigm: presentata l’SSD P41 Plus QLC NVMe

Quest’oggi l’azienda Solidigm (la divisione SSD ormai venduta di Intel) ha presentato l’SSD P41 Plus QLC NVMe

Solidigm (qui per il sito) ha annunciato Solidigm P41 Plus, la prima unità di archiviazione a stato solido (SSD) dell’azienda da quando è diventata un’azienda nel dicembre 2021. Il P41 Plus è un prodotto PCIe 4.0 innovativo che offre la migliore combinazione di prestazioni e valore del settore agli utenti di PC per la produttività quotidiana e il gioco. In grado di fornire una velocità di lettura sequenziale fino a 4.125 MB/s. Solidigm P41 Plus rappresenta una svolta in termini di efficienza dei costi, offrendo ottime prestazioni PCIe 4.0 a un prezzo che non infrange il budget per gli utenti di PC di tutti i giorni. Solidigm P41 Plus è dotato di NAND 3D a 144 strati ed è ampiamente disponibile in un fattore di forma M.2 2280 con capacità di 512 GB, 1 TB e 2 TB. Per una maggiore flessibilità di progettazione, Solidigm P41 Plus è disponibile anche per gli OEM nelle dimensioni 2230 e 2242.

Dettagli del Solidigm SSD P41 Plus QLC NVMe

Con una mossa che rafforza l’impegno di Solidigm a essere un nuovo paradigma nello storage a stato solido, l’azienda ha investito in modo significativo nel software di storage per sbloccare la migliore esperienza utente possibile. Il risultato è il software Solidigm Synergy. Una suite opzionale ma altamente consigliata che include sia un driver di archiviazione che un’applicazione Windows con robusti strumenti di monitoraggio dello stato dell’unità. Solidigm Storage Driver supporta la memorizzazione nella cache gestita dall’host monitorando i modelli di utilizzo per identificare i dati ad alta priorità. Mantenendo gli elementi più importanti nella cache e consentendo letture più veloci quando l’unità si riempie.

Dichiarazioni

Di seguito riportate le prime dichiarazioni in merito alla Solidigm SSD P41 Plus QLC NVMe.

Che si tratti di giocare agli ultimi giochi per PC, di gestire un’azienda o di modificare le foto di famiglia, Solidigm P41 Plus offre prestazioni importanti per gli utenti finali. Offrendo allo stesso tempo un valore incredibile,

ha affermato Sanjay Talreja, General Manager, Client Products and Solutions Group. Che ha poi aggiunto:

Forzato da un software innovativo, Solidigm P41 Plus offre un’eccezionale combinazione di prezzo e prestazioni. Oltre a un’esperienza utente migliorata dal software, che rende la nostra proposta di valore unica.

Il primo prodotto con il marchio Solidigm, il P41 Plus sottolinea l’impegno dell’azienda nel fornire un portafoglio di soluzioni di storage leader del settore che include SSD ad alte prestazioni per i mercati client, cloud e data center.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi Solidigm SSD P41 Plus QLC NVMe? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).