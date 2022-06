Sistemi di proiezione 4K e full HD: BenQ leader in Europa

BenQ è diventata leader in Europa per la vendita dei suoi sistemi di proiezione 4K e full HD. L’azienda è al primo posto nel nostro Continente per quote di mercato

Dalle ultime analisi di mercato, BenQ risulta il primo produttore in Europa per volumi di vendita di sistemi di proiezione 4K e Full HD. BenQ, marchio leader per videoproiettori 4K, ha conquistato nel Q1 2022 il primo posto nel mercato dei videoproiettori 4K e full HD. Secondo il report trimestrale di Futuresource Consulting, BenQ ha raggiunto la leadership di mercato per volumi di vendita in Europa, ottenendo la quota del 23.42% nel 4K e del 24.5% nel full HD.

BenQ, leader dei sistemi di proiezione 4K e full HD

BenQ Corporation è un’azienda multinazionale specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di tecnologie digitali dedicate a migliorare la vita delle persone. Con particolare riferimento alle aree lifestyle, business, healthcare ed education. I suoi punti di forza sono il design di prodotto, la tecnologia di visualizzazione delle immagini, la tecnologia mobile. Con sede principale a Taiwan, BenQ Corporation risponde alla promessa del marchio “Bringing Enjoyment and Quality to Life” con una gamma molto articolata di prodotti. tra questi videoproiettori, monitor, display interattivi di grande formato, tecnologie audio, tecnologie cloud-based, dispositivi mobili, prodotti per l’illuminazione.

Con un valore di oltre 22 miliardi di dollari, il Gruppo BenQ comprende circa 20 società indipendenti che operano in oltre 30 paesi attraverso numerose aziende specializzate in diversi settori che nel complesso impiegano più di 100.000 persone. Il Gruppo BenQ controlla una catena del valore in grado di progettare, produrre e rilasciare sul mercato componenti critici e soluzioni all’avanguardia in svariati settori. Tra questi TFT-LCD, energia verde, prodotti chimici fini e materiali avanzati, illuminazione, progettazione IC, componenti di precisione, integrazione di sistemi, prodotti di marca e servizi. Per maggiori informazioni sull’azienda clicca qui.

Dichiarazioni

Di seguito sono riportate le dichiarazioni di Steve Chu, Presidente di BenQ Europe, che ha affermato:

Anche se le misure contro la pandemia continuano a evolvere in tutto il mondo, le abitudini dei consumatori legate all’entertainment visivo sono cambiate,

Inoltre, ha aggiunto che:

Sempre più persone infatti utilizzano i prodotti di home entertainment per seguire lo sport, guardare i film e giocare ai videogiochi. È cresciuta quindi la domanda di dispositivi che si distinguono per immagini sempre più vivide, elevata definizione cromatica e flessibilità di configurazione.

Novità dal mondo BenQ

Nel mercato dei proiettori 4K, BenQ è presente nei segmenti Home Cinema, Home Entertainment, videogiochi, Laser TV e proiettori smart con Android TV. Tutti i modelli offrono una definizione true 4K con 8,3 milioni di pixel. Tra i modelli di Laser TV, il V7000i e il V7050i, con lo schermo di proiezione ALRS01, hanno vinto il premio EISA come “Migliori prodotti 2021-2022”. Anche nel segmento full HD BenQ ha ricevuto dei premi nel settore Business, Home Cinema, Home Entertainment videogiochi e Proiettori Smart con AndroidTMTV. Il nuovo ricercatissimo proiettore gaming X3000i è un perfetto esempio del livello di innovazione e qualità che BenQ è in grado di infondere ai propri prodotti. Infatti, è il primo videoproiettore true 4K LED Immersive Gaming con 4ms e 240Hz di Low Input Lag e il 100% di definizione DCI-P3 CinematicColorTM.

Nel segmento full HD sono disponibili i videoproiettori gaming TH585P e TH685P. Dotati di una luminosità di 3500 ANSI Lumens per utilizzo in ambienti illuminati, basso input lag ed esclusive funzionalità di gioco. Sono ormai diventati uno standard nel settore gaming anche grazie alla convenienza dei prezzi. Per maggiori dettagli sui videoproiettori BenQ visita il sito.

E voi cosa ne pensate di questi nuovi sistemi di proiezione 4k e full hd BenQ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).