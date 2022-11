SiPearl e AMD: insieme per sviluppare sistemi Exascale

SiPearl ha stipulato un accordo di collaborazione commerciale con AMD per fornire un’offerta congiunta per i sistemi di supercomputing exascale, scopriamo il tutto in questo articolo dedicato

SiPearl, l’azienda che ha progettato il microprocessore ad alte prestazioni e basso consumo per i supercomputer europei, ha stipulato un accordo di collaborazione commerciale con AMD, per fornire un’offerta congiunta per i sistemi di supercomputing exascale, combinando il microprocessore HPC di SiPearl, Rhea, con gli acceleratori AMD Instinct.

Inizialmente, AMD e SiPearl valuteranno congiuntamente l’interoperabilità del software aperto AMD ROCm, con il microprocessore SiPearl Rhea e, realizzeranno una soluzione software ottimizzata che rafforzerà le capacità di un microprocessore SiPearl combinato con un acceleratore AMD Instinct. Questo lavoro congiunto, che ha come obiettivo il porting e le attività di ottimizzazione del backend AMD HIP, dei compilatori e delle librerie openMP, consentirà alle applicazioni scientifiche di trarre vantaggio da entrambe le tecnologie.

SiPearl/AMD

Si prevede poi che la collaborazione si estenda a istituzioni di ricerca europee di terze parti, supportando gli strumenti di modellazione della ricerca. Ciò consentirà ai principali sviluppatori e, proprietari di codice europei di eseguire il porting e, ottimizzare le loro applicazioni sulla soluzione SiPearl/AMD. Parallelamente, le aziende si impegneranno con gli OEM che adotteranno il microprocessore SiPearl Rhea insieme agli acceleratori AMD Instinct nei loro progetti.

Questa partnership amplierà notevolmente la scelta di soluzioni di accelerazione fornite dai microprocessori SiPearl HPC. Con questa collaborazione, l’azienda prosegue nel suo obiettivo di offrire la migliore combinazione per soddisfare le esigenze applicative degli utenti finali europei di supercalcolo exascale in settori strategici come l’università, l’intelligenza artificiale, la salute, il clima, l’energia, l’ingegneria, la geologia o il governo.

Le dichiarazioni di Brad McCredie, Emmanuel le Roux e Philippe Notton

Brad McCredie, corporate vice president, Data Center and Accelerated Processing di AMD, ha dichiarato:

I nostri acceleratori Instinct hanno alimentato il primo supercomputer a superare la barriera dell’exaflop e continuiamo a supportare con i nostri prodotti numerose installazioni HPC in tutto il mondo. Poiché il mondo continua ad avere bisogno di maggiori prestazioni di calcolo per guidare le prossime scoperte che cambieranno la nostra società, AMD è lieta di fare un ulteriore passo avanti nell’ecosistema europeo con SiPearl per offrire insieme un percorso chiaro per soddisfare le richieste di supercomputing exascale in Europa.

Emmanuel le Roux, Global SVP, Head of HPC AI Quantum, Atos, ha dichiarato:

In qualità di leader europeo nel settore HPC, siamo entusiasti di questa collaborazione. Contribuirà notevolmente alla diffusione dell’ecosistema HPC in Europa, aiutando i nostri clienti a implementare sistemi AI e Exascale.

Philippe Notton, CEO e fondatore di SiPearl, ha dichiarato:

Siamo lieti di questa collaborazione con AMD, che da molti anni guida l’innovazione nel mercato HPC. Questa nuova collaborazione con un leader globale arricchirà ulteriormente la nostra offerta congiunta di microprocessori HPC combinati con soluzioni di accelerazione dei partner. Offrendo una scelta più ampia agli utenti finali dei supercomputer europei, consentirà all’Europa di affrontare le grandi sfide del nostro tempo come l’intelligenza artificiale, la modellazione del clima e la ricerca medica.

Cosa ne pensate di questo accordo di collaborazione commerciale tra SiPearl e AMD? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.