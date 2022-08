Sennheiser: presentate le nuove cuffie wireless Momentum 4

La società Sennheiser ha presentato le sue nuove Momentum 4 cuffie wireless con “Pure ANC” e sono orami pronte al lancio

Dopo aver lanciato gli auricolari Momentum True Wireless 3, Sennheiser (clicca qui per maggiori info sull’azienda) sta per rilasciare un nuovo set di cuffie wireless che prende il nome di Momentum 4 Wireless. Le nuove cuffie affronteranno modelli del calibro di WH-1000XM5 di Sony e modelli QuietComfort 700 di Bose. Ma sembrerebbe, dai primi dettagli, che Sennheiser da questi “scontri” potrebbe uscirne vincitore. Il design Momentum 4 Wireless potrebbe essere descritto come una versione più raffinata di ciò che Sony ha fatto con il WH-1000XM5. Ma con un archetto più ampio e apparentemente molto più metal. Le cuffie sono dotate di una custodia da viaggio con spazio dedicato per tutti i cavi, nonché di un adattatore da viaggio.

Specifiche tecniche delle nuove Sennheiser Momentum 4 Wireless

Per quanto riguarda le specifiche, sembra che Sennheiser abbia scelto un chipset Qualcomm, poiché il Momentum 4 Wireless supporta aptX e aptX Adaptive, nonché i codec SBC e AAC. Si dice che Bluetooth 5.2 sia supportato, ma sembra che l’audio Bluetooth LE potrebbe mancare. Le cuffie dispongono ancora di un jack da 3,5 mm, per quando la durata della batteria di 60 ore non è sufficiente. La ricarica avviene tramite USB-C, ma non è chiaro se questo possa essere utilizzato anche per l’audio o meno. Sennheiser è passato ai controlli touch, cosa che mancava alle cuffie Momentum 3. Ovviamente anche ANC fa parte del pacchetto e Sennheiser ha implementato ciò che l’azienda chiama cancellazione adattiva del rumore e c’è anche una modalità di trasparenza .C’è anche un array di quattro microfoni, che secondo Sennheiser offre chiamate vocali cristalline. Altre caratteristiche includono la pausa automatica e l’accensione/spegnimento quando le cuffie non vengono utilizzate.

Disponibilità e prezzo

Il Momentum 4 Wireless dovrebbe essere disponibile in entrambe le opzioni di colore bianco e nero, ma sembra che il nuovo design non sia pieghevole, proprio come le nuove cuffie della concorrenza. Nessuna parola sui prezzi, ma il Momentum 4 Wireless dovrebbe essere lanciato entro la fine del mese.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove Sennheiser cuffie wireless Momentum 4 ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).